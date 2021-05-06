拜登拋出橄欖枝　經濟學人智庫料基建投資規模最終或削半

美國總統拜登日前提出總額達4萬億美元的基礎建設、就業和家庭計劃，擬透過向富人加稅和提高企業稅率籌集資金，遭兩黨人士反對。拜登昨(5日)表示，願意妥協，對於協商持開放態度。

外媒報道，參議院共和黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)日前表明，將以100%的心力阻止拜登基建計劃通關。拜登表示願意妥協，計劃不必完全遵照自己的指示，並透露會考慮將企業稅率從21%改為上調至25%，而非原先預定的28%。拜登又指，稅率調整幅度有討論空間，但絕不會撤回調稅的提案，並補充指這些計劃已經造成2萬億美元的資金缺口，不希望再創造赤字。

拜登表示，提高企業稅率實際上將提升生產力、刺激經濟增長，將創造上百萬個工作機會，並為修復橋樑、高速公路和其他長期被忽略的基礎建設提供資金。他強調，自己的一切提案是為了帶動經濟增長、創造就業機會，使全美能團結在一陣線，透過推動研發，以利美國與其他國家競爭。

經濟學人智庫近日也發表報告，預估拜登總規模達4萬億美元的基建、就業和家庭刺激計劃，最終將被削半，只會有約2萬億美元能獲得通過，其中電動車和數碼經濟備受關注，營建和清潔能源則被認為會是主要贏家。