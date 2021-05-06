【瑞通推介】恒指10天線遇阻　資金即市開熊多

瑞通認股證牛熊證銷售部：經濟數據理想加上美國財長耶倫為加息言論降溫，道指隔晚創出收市新高，收報34,230點，升97點或0.3%。納指則延續跌勢，收跌0.4%。

恒指上日好淡角力，收跌139點或0.5%，報28,417點。A股周四(6日)假期後復市，恒指一度回升逾300點，重上28,750點之上，惟於10天線(約28,800點)遇阻力，其後升幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)周三(5日)淨流入逾5,500萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,700萬元，反映投資者預期港股將回升。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

美國財長耶倫表示利率或有需要提高，以確保經濟不會過熱，儘管及後她淡化加息的言論，科技股走勢依然受拖累。騰訊控股周三下滑1.8%，以全日最低位610.5元收市。騰訊近日以約4.55億元增持祖龍娛樂4%股權。另有傳騰訊與美國的外國投資委員會進行談判，以保留集團對遊戲開發商Riot Games和Epic Games的股權投資。騰訊周四早段徘徊在610元水平。周三有超過4,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近600萬元淨流出。

百威亞太首季虧轉盈賺2.33億美元，去年同期虧損4,100萬美元。周四早段股價裂口高開7%，最高曾見26.5元。

快手上月由232.4元的上市後低位開始反彈，受阻於280元後開始調整，接連失守10天和20天線，周三收跌1%於257元。今月下旬將迎來恒指落實大改革後首次季檢，快手被市場視為其中一隻染藍熱門。另外，快手獲列入本季度合資格發行牛熊證的相關資產名單，首批快手牛熊證周四登場。周三有近90萬元淨流入快手好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流出。

比亞迪股份上月尾公布首季業績後，被多家券商下調目標價，近日比亞迪股價回落至160元以下整固，周三下滑1.5%，收157.1元。周四早段高開後倒跌逾3%，低見150.8元，創去年10月以來低位。上日分別有逾100萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。

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