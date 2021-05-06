瑞信指中國李寧近周天貓旗艦店銷售升近4.2倍

投資銀行--瑞信發表的研究報告表示，基於行業近期銷售波動，決定觀察各體育用品品牌在內地天貓旗艦店的銷售表現，估算天貓旗店的銷售佔內地體育品牌總體線上銷售介乎30至40%。

至於外國品牌體育用品，瑞信指Adidas及Nike近周在內地天貓旗艦店銷售錄正增長，按年各升33.6%及24.8%；而Puma、 Skechers 及Fila近周相關銷售亦按年升73%、140.2%及407%。

該行估計，「中國李寧」4月在內地天貓旗艦店的銷售按年大升815%，增速遠高於安踏的升幅(51.2%)，而李寧總體4月相關銷售則上升72.3%。另外，Fila於4月相關銷售升53.7%，而Adidas及Nike於4月在內地天貓旗艦店的銷售則按年下跌79.3%及57.5%。