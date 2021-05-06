經貿戰下國安問題受關注　全球企業併購活動受挫

外媒報道，日本東芝(Toshiba)及荷蘭皇家電信(KPN)拒絕併購建議，私募基金全吃閉門羹，其實兩宗交易的結果並非偶然！

繼Toshiba上月拒絕英國私募基金CVC Capital Partners(CVC)提出的200億美元併購案後，瑞典EQT聯手美國Stonepeak私募資金擬共同出資180億歐元併購荷蘭KPN，也遭拒於門外。為何兩家百年老企將黃金往外推？皆因在全球經貿戰之下，市場屢傳中企繞彎併購各國企業，竊取機密，引發各國關注，故對關鍵產業所涉及的國際併購案進行嚴格審批，以往商業利益凌駕一切的國際併購案，逐漸被國家安全的考慮所取代。

據講，英國私募基金CVC對Toshiba興趣濃厚，4月份對其提出收購請求，傳出交易金額超過180億美元，但Toshiba高層對CVC私有化方針意見分歧，在首次協商CVC收購提議的董事會上，東芝董事會主席永山治把計劃畫書摔在桌上，質問前社長車谷暢昭「這份計劃是你寫的嗎？」，社長車谷暢昭因併購案備受爭議，已在4月14日請辭。

不過，有指CVC並未死心，計劃與貝恩資本(Bain Capital)聯手爭取併購Toshiba。另傳私募基金KKR也對Toshiba有興趣，開出210億美元向Toshiba提購，Brookfield同樣對併購案感興趣。

由於Toshiba旗下有核能與國防事業，外資收購須得到日本政府申請核准，因此傳出日本政府在國家安全的考慮下，日本投資公司(JIC)和農林中央金庫考慮收購Toshiba，分析指由日本主導的投資聯盟出線機會較高。

至於不久前才被荷蘭媒體報道，華為可能透過荷蘭KPN任意獲取荷蘭官員的通話內容，連前荷蘭總理Balkenende及內閣成員的通話內容都遭到竊聽，因此其併購案特別引起荷方關注。當地媒體報道，瑞典EQT聯手美國Stonepeak私募資金擬共同出資180億歐元，想要併購KPN，但KPN否認有要約價或進行談判，美國KKR也吃了KPN的閉門羹。KPN董事會指，與KPN最近更新的增長戰略相比，這兩種方法都未能提供有形和實質性的附加價值。

據報這並非KPN首次拒絕外國併購案。2012年，墨西哥富豪Carlos Slim試圖將KPN合併到AméricaMóvil中，可一年後美國電信巨頭AT&T將目光投向了KPN。KPN的前身荷蘭皇家郵政、電報、電信公司(Koninklijke PTT Nederland)，成立於19世紀；1989年PTT私有化，成立KPN，在荷蘭市佔率達5成。荷蘭政府為保護關鍵產業，投資者無法持有KPN全部股份的一半以上，去年當局更祭出法令，賦予政府權力阻止電信行業不必要的併購。

可見，關乎關鍵產業的大企業，未來想獲外資併購的機會可能減少，這也許就是全球經貿戰下一個難以避免出現的市場現象！