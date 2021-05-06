金價重上1790美元　道期升62點

美匯指數報91.18；港匯處7.7691；離岸人民幣(CNH)高見6.4733；美元兌日圓報109.35；歐元企1.2026，英鎊處1.3903。金價高見1,795美元。布油報69.27美元，紐油報65.86美元。道指期貨升62點。

●市後關注點

-19:00 英倫銀行議息

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國首季非農業生產力

-傳美國將棄新冠疫苗知識產權，疫苗股急挫。

-又「撲水」？傳國泰航空計劃發行美元債券。

-傳騰訊與美監管機構磋商，以保留對遊戲開發商投資。

●亞馬遜貝索斯連環賣股，兩日套現近156億元。

●澳洲當局擬否決日航與澳航申請共同營運業務。

●登拋出橄欖枝，經濟學人智庫料基建投資規模最終或削半。

●瑞信今年亞太區已增聘逾百人，冀收入佔額提高至25%。

●疫情拖累？美國去年生育率跌至百年來最低水平…

●前景向好！科法斯料今年全球經濟增5.1%，上調35行業評級。

●超級通脹預警！有交易員押注油價飆升至100美元。

●小米首季歐洲手機出貨大增85%，市佔首登第二位。

●印度疫情打擊中國手機廠產能及供應鏈，5G測試排除中企。

●南韓4月外儲升至4523億美元，再創新高。

●法國外貿銀行：中國華融「維好協議」恐損香港離岸債券前景。

●人棄我取！新興市場之父籲乘機押注印度股市…

●中國經濟：

-中物聯：4月物流業景氣指數及倉儲指數齊升。

-調查：4月內地手遊發行商收入騰訊居首。

-中國部分貨運航班停飛印度，或打亂全球藥品供應鏈。

-內地「國進民退」動真格！近3年90家民企A股變國企…

-中國宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話機制活動。

-美國富豪離婚爽快，中企CEO離婚卻須經股東同意…

●差估署：首季私宅落成量2249伙，按年跌近四成。