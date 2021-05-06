【產經直播】港股欠動力　後市睇淡勝算高？

2021年05月06日 16:46
  • 東網電視
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    港股周四(6日)反覆回升，高開229點後一度倒跌33點，低見28,384點，之後回穩，收報28,637點，升219點，成交增至1,610億元。期待已久嘅北水終於重臨，但港股動力未見積極，港股市底係咪弱，後市睇淡勝算高？
    藍籌股個別發展，小米(01810)首季歐洲智能手機出貨量，撼贏蘋果公司，帶挈小米股價一度升4.5%，小米已經整固一段時間，短線可借消息炒上？大笨象滙控(00005)反彈逾1%，高見49.4元，有冇望突破50元關？
    傳美國放棄新冠肺炎疫苗知識產權，疫苗供應或擴大，引發疫苗概念股急跌，康希諾生物(06185)插超過一半成。復星醫藥(02196)亦引來拋售，股價曾挫近20%。有貨係咪要先行止蝕離場？
    五一假期過後，內需股走勢兩極，餐飲股海底撈(06862)急跌逾7%，屬表現最差藍籌，連帶其他餐飲股都受挫。但體育用品股就愈升愈有，傳李寧(02331)、安踏(02020)將競購Reebok，帶動兩者股價上揚，餐飲股係時候做轉倉部署？
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