通脹真火熱！肉類及生物燃料需求大增　毋懼農產品加價

外國傳媒報道，農作物價格已經達到8年新高，儘管肉類、生物燃料界持續轉嫁穀物上漲的成本，惟熱爆的需求絲毫無損，農作物升勢可能會持續。

全球首兩大農產交易商Archer-Daniels-Midland(ADM)和Bunge高層表示，幾乎沒有迹象表明價格上漲抑制需求，且美國正接近夏季烤肉和開車的高峰期，將進一步推升消費量。

從玉米到大豆油的各種商品都在飆升，主要買家在中國大掃美國農產品，巴西乾旱天氣更加劇市場隱憂，用於生物燃料的食用油需求也持續上升。這使追蹤農作物價格的指標達到2012年以來新高，加劇全球糧食價格通脹。

有分析表示，現在出現相當罕見的情況，供應鏈中幾乎所有東西都是有利可圖的。因此就基本面而言，至少在美國，沒有任何理由導致需求下降。

除了農作物外，家禽、牛和豬肉產業也獲利豐厚，生豬價格漲到近7年新高，牛肉屠宰商利潤率幾乎是疫情爆發以來新高。燃料市場中，就連陷入困境的乙醇也漲到6年高位。ADM行政總裁Juan Luciano說：「目前需求仍未受到任何程度的破壞，所有東西都變貴了。」彭吉行政總裁Greg Heckman也指出，由於肉類市場獲利能力仍然良好，目前幾乎看不到需求破壞的迹象。

不過，Luciano說：「巴西在疫情期間非常艱困，經濟也正遭受苦難，政府努力減輕當地通脹壓力。」Heckman表示，印度因為疫情急速惡化，是巴西以外另一處需求破壞的地方。另外，中國壓榨大豆的利潤正在影響大豆粉的需求，但目前已被小麥取代，這是價格上漲時正常的替代品。