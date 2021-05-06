無視聯儲局安撫！美通脹預期升至13年高位

外國傳媒報道，當每個政策制定者和市場預測者都加入對通脹的辯論之際，拿出真金白銀的市場參與人士將一個衡量預期通脹壓力的指標推升至近13年高位。

周三(5月5日)，5年期盈虧平衡通脹率突破2.7%，創下2008年7月以來的最高水平。衡量服務商支付價格的一項關鍵指數連續第3個月攀升，也達到十多年來最高水平，價格持續上漲可能進一步加劇人們對整個經濟領域通脹壓力的辯論。

對大宗商品價格變化較不敏感的10年期盈虧平衡通脹率周三也升至多年來高位。不過，長期盈虧平衡通脹率低於短期，表明債市對於更遠期通脹的擔憂不再那麼嚴重。

對於美國通脹方向的猜測正在達到高潮，隨着全球經濟的重啟，所謂的「通貨再膨脹」交易主題近幾個月頗為盛行，直至最近幾周才稍有停歇。與此同時，人們開始激烈爭論通脹壓力是否真的會兌現。聯儲局一再表示，近期通脹壓力升溫只是暫時現象，但許多市場人士卻不以為然，尤其是當大宗商品價格飆升，且供應短缺加劇的情況下更是如此。

荷蘭合作銀行策略師Richard McGuire表示，盈虧平衡通脹率的上漲反映出市場被不確定性籠罩，雖然決策者信誓旦旦保證通脹率上升只是暫時現象，但投資者還是擔心疫情過後將迎來巨大通脹壓力。不確定性佔據了上風。