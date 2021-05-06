摩通神級分析員警告：多數投資經理唔識面對通脹衝擊

外國傳媒報道，被譽為「神人附體」的摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic警告，職業生涯多數時間都在從通縮趨勢中獲利的基金經理，需要迅速轉換方向，否則投資組合將面臨「通脹衝擊」風險。

他說：「如今很多投資經理從未經歷過孳息率、大宗商品價格、價值股或通脹率的大幅上升。過去十年間的配置大幅轉向增長型、ESG和低波動率風格等一切與通脹負相關的資產，讓大多數投資組合易受衝擊。」

隨着新冠疫苗和政府刺激政策推出，去年11月以來再通脹交易如火如荼，包括押注美債息上升、周期性股票和小型股等。近幾周來這種交易暫時偃旗息鼓，引起了人們對這股趨勢會持續多久的爭論。Kolanovic敦促客戶在全球經濟重啟過程中趕緊適應新趨勢。

他說：「由於失業率居高不下，以及通脹率長達十年低於目標，各央行可能會容忍較高的通脹率，並認為通脹只是暫時的。最重要的問題在於，資產管理者是否對配置做重大調整，以體現持續通脹可能性的上升。」

Kolanovic認為，隨着數據繼續預示商品和服務價格上漲，投資者將被迫從低波動率股票轉向價值股，同時增加對大宗商品之類可以直接對沖通脹的工具的配置。他寫道，這種趨勢很可能會持續到下半年。

根據摩根大通數據，專業投資者尚未完全接受通貨再膨脹交易。以股票為例，計算機算法和對沖基金目前持股都低於歷史平均水平。「投資組合經理可能不會抓住機會，而是會重新定位投資組合。市場流動性低，系統性和宏觀/基本面資金流，需要輪動或對沖通脹風險的金融資產規模龐大，這些因素相互作用，可能在明年對通脹和再通脹題材造成巨大影響。」