小西灣藍灣半島兩房910萬沽　屬同類單位高價

二手市場連錄理想價成交。小西灣藍灣半島兩房單位，日前就以910萬元售出，屬同類型單位高價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座極高層G室，單位實用面積455方呎，兩房間隔，望山景及海景，獲買家以910萬元買入，創同類兩房單位新高價，呎價約20,000元，新買家為外區客。

●柴灣杏花邨3座中層7室，實用面積453方呎，兩房間隔，望園景，以800萬元易手，實用呎價約17,660元。原業主於2007年以269萬元買入，持貨14年帳面獲利531萬元。

●西半山輝煌臺低層D室，實用面積431方呎，兩房間隔，望開揚園景，以980萬元易手，實用呎價約22，738元，新買家屬於用家，原業主於1995年以320萬元買入，持貨26年帳面獲利660萬元離場。

●香港仔景惠花園2座高層G室兩，海景兩房單位，實用面積約406方呎，以670萬元放盤9日，即獲同區首置客接洽，議價後減價25萬元，以約645萬元成交，實用呎價約15,887元。

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九龍區

●將軍澳峻瀅6座高層D室，實用面積507方呎，兩房設計，望山景，吸引投資客承接，無睇樓下以748萬元成交，實用呎價約14,753元，按單位月租1,5000元計，回報率約2.4厘。

●鑽石山夾屋悅庭軒1座高層E室，實用面積656方呎，三房間隔，原先開價1,080萬元，累減42萬元，減幅約3.9%，自由市場以1,038萬元易手，實用呎價約15,823元。原業主於2015年以720萬元購入，持貨6年至今沽出，帳面獲利318萬元。

●旺角利奧坊‧曉岸4月全月錄得11宗租賃成交，平均實用呎租約54元，該盤1座高層D室，實用面積259方呎，一房間隔，議價後以16,000元租出，實用呎租約62元。

●西南九龍匯璽III第6座中層G室，實用面積約273方呎，開放式間隔，日前以13,700元租出，實用呎租約50元，業主於2019年10月以約658.5萬元購入，現租出可享租金回報率約2.5厘，屋苑現時有約89個單位放租，月租最低叫價由14,500元起。

●深水埗丰滙3座低層A室一房戶，實用面積375方呎，剛以668萬元成交，實用呎價約17,813元，新買家為上車客，議價後入市自用，而該盤一房放盤僅餘兩個，入場費由710萬元起。

●長沙灣泓景臺7座中層G室，實用面積511方呎，兩房間隔，吸引一直租樓之用家承接，成交價900萬元，實用呎價約17,613元，原業主於2002年9月以約180.5萬元購入，是次轉手帳面獲利約719.5萬元。

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新界區

●大圍金獅花園2期E座中層1室兩房戶，實用面積306方呎，以524.8萬元易手，實用呎價約17,150元，原業主則於2018年以503萬元購入，持貨3年帳面只賺約21.8萬元，單位升值約4.3%。

●馬鞍山天宇海2A座中層B室，實用面積820方呎，套三房間隔，日前以1,240萬元易手，實用呎價約15,122元，原業主於2010年以792萬元購入單位，持貨11年沽出帳面獲利448萬元離場。

●大圍聚龍居11座高層B室，實用面積942方呎，三房間隔，放盤3日，獲買家零議價下以1,500萬元連車位購入，實用呎價15,924元，原業主於2012年9月以830萬元購入上址，持貨近9年帳面獲利670萬元，單位期內升值約81%。

●沙田玖瓏山5月錄首宗買賣，其中傲瓏閣C1座中層E室，實用面積693方呎，套兩房及儲物房間隔，議價後以965萬元易手，實用呎價13,925元，新買家為用家，原業主於2014年以870萬元購入，持貨7年帳面獲利95萬元，單位升值約10.9%。

●火炭銀禧花園4座中層F室，實用面積510方呎，兩房間隔，議價後以712萬元易手，實用呎價約13,961元，原業主於2011年以345萬元購入，持貨10年帳面獲利約367萬元離場，單位升值約106%。

●大埔居屋逸雅苑A座中層12室，實用面積544方呎，未補價第二市場原開價520萬元，放盤8個月，累減70萬元，減幅13.5%，獲用家以450萬元承接，實用呎價約8,272元，原業主早於1991年7月購入，當時作價47.6萬元，持貨近30年帳面獲利402.4萬元。

●粉嶺囍逸2座高層A室，實用面積466方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以690萬元獲承接，實用呎價約14,807元，新買家為用家，原業主於2016年以542萬元購入單位，持貨5年帳面獲利148萬元，單位升值約27.3%。

●元朗尚悅2座高層C室，實用面積660方呎，三房間隔，向內園，叫價810萬元，日前有上車客睇樓多個月，日前攜同支票參觀上址，即場洽購，獲減價22萬元或2.7%，以788萬元成交，實用呎價約11,939元。

●元朗PARK YOHO Sicilia第1B座高層A室，實用面積727方呎，套三房間隔，連內置天台特色戶，獲租客以22,000元租入，實用呎租約30元，新租客為區內客。

●荃灣環宇海灣7座中高層C室，實用面積約482方呎，近日以806萬元易主，實用呎價約16,722元，原業主於2014年6月以約522萬元購入，持貨至今近7年轉手帳面獲利約284萬元，物業升值約54%。

●青衣盈翠半島7座中高層E室，實用面積約675方呎，套三房間隔，望海景，4月初開始放盤，減價約1.7%，成交價1,180萬元，實用呎價約17,481元，屋苑5月錄約3宗買賣，現時有約55個放盤，入場費由799萬元起。