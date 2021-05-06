富豪恩怨鬥上天　貝索斯籌156億掀新太空競賽

美國科技兩大巨頭由地球鬥到上太空！亞馬遜創辦人貝索斯披露，再度出售20億美元（約156億港元）亞馬遜股份，為繼去年出售價值逾100億美元股份後，今年以來首次大規模減持。不過，他減持並非看淡業務前景，而是被市場認為用於投資旗下太空公司藍色起源，以增強與馬斯克旗下太空探索公司SpaceX競爭的資本。這場激鬥，或令美國在發展6G上有裨益，尤其SpaceX已發展了可重複用的火箭。

綜合外媒報道，美國證交會文件顯示，貝索斯繼周一賣出價值近逾12.7億美元的亞馬遜股票後，周二再售出逾6.84億美元持股，兩日內累計出售價值約19.5億美元股票。回看他近年頻頻沽貨，去年2月曾出售近41億美元的股票，同年11月再沽逾30億美元。此前他曾表示，將每年出售亞馬遜股票，用於藍色起源，故他的減持行動無礙亞馬遜股價屢創新高。

事實上，他與馬斯克為拓展太空事業已持續「燒錢」多年，並積極爭奪美國太空總署（NASA）的登月計劃合約。美國券商Wedbush分析師Daniel Ives表示，這不只是太空之戰，還牽涉到兩人的自尊心，變得更像一場私人恩怨。

惟SpaceX的衛星產業進展似乎佔上風，該公司正密鑼緊鼓搶攻未來6G網絡技術市場，由於6G是靠衛星傳送數據，故SpaceX已實行「星鏈」（Starlink）計劃，即把衛星發射到太空組成傳輸鏈，惟目前絕未處於成熟階段。公司指，自2月開始接受衛星網絡服務用戶預訂後，至今已收到超過50萬筆訂單，並已有客戶支付99美元訂金，但尚不清楚多少訂單將成為每月固定用戶，或是否處於網絡覆蓋地區，亦不保證可提供服務，屆時將全額退還訂金。

「星鏈」網絡從去年10月起於澳洲、英國及美國等6個國家開放測試，用戶除需支付99美元月費外，亦需預繳499美元購買終端機和Wi-Fi路由器等裝置。公司表示，由於測試進展相當順利，頻寬和延遲的問題均大幅改善，預計有關服務最快可於今年夏天正式推出。目前遇到的局限是市區用戶密度較高，惟料首批預購用戶都可正常使用，當使用人數突破百萬時，服務才會面臨更多挑戰。SpaceX早前公布，其服務使用人數已超過1萬人。

報道又指，SpaceX已發射超過1,500顆衛星到太空，預計最終會完成1萬顆衛星的部署，公司料於今年底使網絡覆蓋全球，並在今年餘下時間內推出其他服務。反觀，貝索斯承諾斥100億美元建設的Kuiper衛星鏈則一顆都還未升空。不過，藍色起源擬於7月20日啟動首趟載人赴太空的飛行任務，相關火箭最多搭載6人，其中一個座位在下月於網上公開競投，市場估值中標價達5萬美元。

隨着二人激鬥，分析估計，靠太空賺錢的方法很快就會出現，收入規模可達數萬億美元，而這場太空角力的贏家在未來1、2年將見分曉。