發展商積極加推　啟德新盤部署首輪銷售

市區新盤混戰情況激烈，發展商對面強大競爭下，仍積極提價加推單位，其中啟德全新大型項目於首輪銷售啟動前，再度加推新價單回應市場需求。同時，各區上車盤以至豪宅項目均續現創新高價承接。

●THE HENLEY I累收2260票 加推96伙平均呎價2.85萬

新盤認購踴躍，發展商積極提價加推單位應市。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I至今共錄得約2,260張入票登記，超額認購逾10.5倍，地產代理入票佔約16張。

由於不少地產代理表示，面向啟德體育園及維港的單位及一房戶，認購反應理想，故今晚加推價單4號共96伙，針對性回應準買家需求，預料將安排此批單位於第2輪銷售中應市。

價單顯示，最新加推價單的折實平均呎價為28,548元，折實售價介乎約780.8萬至2,876.3萬元，呎價24,748至34,551元。該批單位實用面積由274至889方呎，間隔一房至三房不等，包括3伙連花園特色單位。

●THE HENLEY I已收2067票 今料提價加推

市區新盤吸引大批買家入票認購。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I暫時已錄2,067張入票，地產代理入票佔16張，超額認購超過9.5倍。他指出，發展商將於本周六中午截止接受認購登記，即日進行抽籤，當天亦會推出12個單位招標。

因應市場反應理想，今日有機會再加推約50伙的價單，包括市場需求較大單位，料加價2至3%，有機會下周進行次輪銷售，項目之前加推單位已累積加價約2%。項目2期有機會緊接推售應市。

他又透露，項目提供逾3萬方呎綠化空間，總綠化面積佔整體面積約30%，引入茶園、果園及蝴蝶園等設施。

●沙田瓏珀山連天台特色戶售3217萬 創新高

●旺角ONE SOHO進行次輪銷售 現場氣氛不俗

項目推出以來屢錄高價承接，日前售出的25樓B5室單位，實用面積308方呎，屬一房間隔，成交價822.36萬元，呎價2.67萬元，成交價創項目新高。

●旺角ONE SOHO兩房947.74萬沽創項目新高

同時，項目可供發售的兩房單位已悉數沽清，剛亦錄得首宗特色戶成交，為3樓A7單位，實用面積284方呎，平台面積152方呎，成交價766.2萬元，呎價26,979元。項目至今累售141伙， 佔可供出售單位逾7成， 套現約10億元。

●地政總署：4月3個住宅獲批預售同意書 涉1423伙

●4月有3個新盤申請預售樓花 合共2492伙

餘下一個申請個案為建灝地產屯門景秀里2號住宅項目，涉及112個單位。

●啟德天寰地下連花園特色戶呎價3.3萬元沽出

啟德區一手樓市氣氛熱鬧。建灝地產旗下啟德天寰，剛以招標形式沽出複式連花園單位，為低座星寰匯3座地下及1樓Garden Pool Villa C (Duplex) 特色戶，實用面積1,342方呎，屬三房三套及儲物房間隔，連512方呎花園及泳池，為發展項目最後1伙連泳池特色單位。連車位成交價共4,428.6萬元，呎價3.3萬元。

項目於4天內錄得兩宗招標成交，另一宗為低座「星寰匯」2座地下及1樓Garden Villa D (Duplex) 特色戶，實用面積949方呎，設292方呎花園，成交價2,799.55萬元，呎價2.95萬元。該盤開售至今共沽出816伙，連同售出車位套現逾100億元。

●GRANDE MONACO連沽4伙兩房 吸金逾4742萬元

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，剛售出4伙兩房單位，實用面積由446至495方呎，涉資逾4,742萬元，成交價介乎1,132.1萬至1,223.6萬元，呎價24,670至26,128元。項目累售201伙，佔全盤逾81%，套現逾31.5億元，平均成交價逾1,568.2萬元，呎價26,113元。