道指早段升85點　疫苗股莫德納挫逾1成

美國就業市場持續改善，但企業業績參差，美股周四(6日)早段個別發展，道指升85點，至34,315點；標指跌5點，至4,162點；以科技股為主的納指跌60點，至13,522點。

藥廠莫德納(Moderna)首季經調整後每股賺2.84美元，勝市場預期的2.34美元，但收入19.37億美元，低於預期。該公司將今年新冠疫苗供應預測上調至8億至10億劑，全年產品收入預測亦上調至192億美元，但遠比不上對手輝瑞。莫德納股價早段挫10.5%至145.69美元。

召車App公司Uber首季整體收入按年跌約9.3%至29億美元，遜市場預期，該公司並表示，為吸引司機回到工作崗位所提供的花紅和補貼，將令今季車費收入大減20%，股價早段挫4.2%至48.99美元。

手作產品網上銷售平台Etsy上季盈利和收入均好過預期，但預警用戶增長將放慢，且未有提供全年財務指引，股價挫11.1%至163.96美元。

手遊開發商Zynga上季每股賺8美仙，略低於預期，但該公司上調全年收入預測，股價早段漲2%至10.34美元。