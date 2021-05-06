香港豪宅售價年挫3%　大單位租金續沉淪

新冠肺炎疫情持續，部分豪宅物業市場仍未恢復。一份全球物業報告指出，今年首季香港該類物業樓價指數按季雖回升約1.4%，但按年仍低約3.1%。而內地城市深圳、上海及廣州則位列升幅全球三甲，其中深圳較去年同期大升約18.9%居首。

萊坊《全球城市豪宅指數》顯示，統計全球46個城市，首季豪宅指數錄得4.6%的增長，為2017年第4季以來錄得最強勁的增長。不過，本港首季豪宅樓價按年下跌排名第42位，跌幅僅次於倫敦、杜拜、巴黎及紐約。其中紐約樓價按年下調約5.8%，為全球跌幅最大城市。

至於期內深圳為豪宅樓價漲幅最強勁的城市，上海排名第2位，按年升約16.3%，廣州則漲約16.2%排第3位。事實上，截至首季，67%的城市樓價按年持平或錄得增長，而當中11個城市錄得雙位數的增長，較一年前只有一個城市為多。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，本港豪宅市場氣氛正在轉向，儘管在過去12個月香港豪宅樓價錄得負增長，但樓價下跌的情況僅集中在2020年的上半年，故最近一個季度豪宅樓價已反跌為升。

他又指，隨着疫苗接種計劃大規模推出，而由於豪宅市場不受失業率及購買力因素影響，有信心香港豪宅樓價會繼續反彈。

至於內地豪宅市場，王認為深圳、上海和廣州都在排名榜的首三位，主要是內地城市的樓價本身較低。雖然去年首季新冠肺炎病毒影響豪宅樓價，但買家需求強勁，而樓價已經在去年第2季反彈。

此外，個別業主為求加快出貨，本港豪宅市場錄損手個案。資料顯示，灣仔會景閣一個高層單位，以1,060萬元登記售出，較約3年前購入價，帳面貶值約160萬元。若以單位實用面積約574方呎計，是次成交呎價約18,467元。

有消息稱，何文田皓畋2座中層兩房單位，實用面積約550方呎，成交價1,232萬元，呎價約2.24萬元。原業主持貨逾4年多，帳面獲利134萬元。

本港南區二手豪宅交投受同區新盤帶動升溫，市場消息稱，香港仔深灣9號9座一個低層單位，實用面積約1,534方呎，市傳連車位以約4,700萬元易手，呎價約30,639元。

九龍站豪宅再錄承接。市場消息透露，擎天半島2座一個中高層F室，實用面積約1,087方呎，叫價3,500萬元放售，降價至3,350萬元售出，呎價約30,819元。

●大單位租金回報跌至1.7厘 創兩月新低

住宅租金走勢疲弱，反觀樓價表現硬淨，此消彼長下拖累租金回報持續沉淪。差餉物業估價署截至3月底最新數據，實用面積約1,722方呎或以上大單位，回報率進一步跌至1.7厘，連續兩月創私宅市場最低紀錄。

據該署資料，以面積劃分5個單位類別，上述戶型以外的其餘4種類別，期內租金回報率均未見起色。其中備受投資者歡迎、面積少於431方呎的細單位，回報於2月跌至谷底後亦一沉不起，3月維持2.3厘的同類最低水平。

最近租賃市場不乏大手減租吸客個案，香港置業許鷹傑表示，西南九龍匯璽II第3B座高層E室，實用面積約349方呎，一房間隔，原以每月約1.9萬元放租，放租15天即減租約2,000元，成交月租1.7萬元，減幅超過一成，呎租約48.7元。

該行曾家輝稱，長沙灣碧海藍天1座極高層D室兩房戶，實用面積約510方呎，放租短短一星期，亦累減1,600元或約8.5%，以月租約1.72萬元租出，呎價約33.7元。