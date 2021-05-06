不到50天加息1.5厘！巴西經濟失控　預演全球滯脹

疫情下各國央行打着救市旗幟狂印銀紙，苦果逐步浮現，「金磚五國」之一巴西似預演全球經濟危機，劇本是通脹首先失控，然後央行焗提速加息，經濟再崩潰的惡性循環。不堪的是，巴西作為全球資源及農產品出口大國，如今受疫情所困而產量大降，正好預示「超級通脹」逼在眉捷。就在其宣布加息後，鋼鐵原材料鐵礦石價格創新高；大豆、小麥、玉米價格續處逾8年高位。全球經濟恐攬炒絕非杞人憂天。

南美最大經濟體巴西將基準利率上調0.75厘，至3.5厘；上次加息是今年3月18日，當時為6年以來首度調升，幅度同為0.75厘，即不到50天內累加1.5厘。央行更預告，下月還會加息0.75厘，並重申計劃局部撤回刺激計劃，以壓抑通脹。回看當地上月公布消費物價指數（CPI）按年大升6.1%，經濟學家估計接下來會高見近8%，意味通脹有失控苗頭。由於經濟受疫情困擾而停滯不前，陷入了滯脹困境。滯脹是指在經濟增長停滯乃至倒退期間，通脹仍不斷升溫，意味民眾面臨百物騰貴而收入減少之苦。

若是以往，巴西經濟受創未至於禍及全球，但今次疊加疫情失控使勞動力大減，加上天氣不理想，令這個世界最大糧食淨出口國打亂了環球食品供應鏈，近期全球糧價急升與該國狀況脫不了關係。據聯合國統計，巴西於2018年糧食淨出口額為621.41億美元（約4,846億港元），為全球最高。與依賴出口穀物的泰國、主要出口奶製品的荷蘭不同，巴西出口糧食種類涵蓋了穀物、蔬果乃至肉類等不同種類，對食品供應鏈的影響更為廣泛。

分析指出，糧食漲價潮短期內仍不會結束，更可能預示「超級通脹」蔓延全球。追蹤9種農作物走勢的農產品現貨指數，目前已升至2013年以來新高，惟食品需求依然旺盛，最終成本相信要由消費者承擔。適逢全球經濟活動重啟，加上美國夏季烤肉所帶來的需求刺激，未來一段時間糧價仍會繼續猛漲。全球最大農產交易商阿徹丹尼爾斯米德蘭（ADM）行政總裁Juan Luciano坦言，需求至今仍未見回落，所有東西都變貴了。專注農業信貸業務的美資銀行CoBank策略及研究部主管Dan Kowalski形容，現況「相當罕見」，因食品價格升勢相當全面，幾乎所有東西都有利可圖。他直言︰「就基本面而言，至少在美國，沒有任何理由導致需求下降。」

隨着萬物齊漲，加上巴西貨幣雷亞爾自去年1月以來兌美元大貶近40%，單是今年首季也達9.8%，民眾處於水深火熱，數據顯示以本幣計，截至3月底止12個月，當地食品價格飆55%，其中，大米急漲64%，燃料更升近92%。該國情況惡化，使市場憂慮其糧食及資源會向全球輸出通脹，引發連鎖效應，導致環球也邁向滯脹危機，當中又以中國為首的糧食淨進口國尤其高危，惟中信証券認為，由於內地經濟增長動力仍在，3月各項指標有非常顯著的改善，情況相對可控。

不過，鑑於俄羅斯及土耳其也於4月先後加息，故分析憂慮巴西似在預演新興市場完美風暴，尤其美國財長耶倫近日突然提到加息，形勢變得更複雜。

【經濟崩潰釀饑荒 而非缺糧】

糧食價格愈升愈有，尤其大豆、小麥、玉米屢創逾8年新高，除了引發通脹問題外，更恐演變成全球大型糧食危機。由聯合國糧食及農業組織、世界糧食計劃署和歐盟共同發布的《2021年全球糧食危機報告》顯示，全球面臨「重度糧食不安全」的人數​​在去年達到過去5年的最高水平。在糧食危機背後，由疫情衍生的經濟問題已成為饑荒的一大推手。

報告指出，全球55個國家和地區有至少1.55億人，陷入危機級別或更為嚴重的「重度糧食不安全」狀況，按年增加約2,000萬人，其中，位處非洲的布基納法索、南蘇丹和也門約有13.3萬人面臨最嚴重的災難級別糧食不安全狀況，自2017年報告首次發布以來，重度糧食不安全問題一直加劇。所謂重度糧食不安全，是指無法攝取足夠食物而面臨生命直接危險。報告指出，去年由疫情等造成的經濟衝擊，已取代極端天氣事件，成為糧食不安全的第二大成因。

諷刺的是，作為全球最大糧食淨出口國的巴西，竟然也出現了饑荒危機。該國經濟受疫情摧殘，去年國內生產總值（GDP）萎縮4.1%，至今仍未擺脫困局。據早前巴西食品安全與營養協會的調查，去年當地有1,900萬人處於「饑餓狀態」，有一半人口無法保證家中有充足食物，經濟疲弱、失業惡化與物價上漲乃是主因。

這種現象背後，其實印證了在較發達的經濟體當中，糧食危機更多是由於經濟不振、通脹問題所致。舉例而言，同為糧食出口國、僅次於巴西的南美第二大經濟體阿根廷，今年初亦曾宣布禁止國內玉米出口，以穩定物價。

阿根廷經濟自2018年起已連續3年萎縮，於疫情期間更是水深火熱。作為全球第三大的玉米出口國，阿根廷國內糧食供應按理是相當充足，禁止出口只是由於食品物價高漲，導致民眾難以負擔，也證明了饑荒絕非單純反映「缺糧」，而是與全球經濟環境變化息息相關。