國泰擬發美元債撲水救亡　股價連插兩日

消息人士引述有關介紹文件顯示，國泰本次考慮發行5年期或逾5年的票據，所得款項擬用於營運資金和一般公司用途。據指，重啟航空旅行所面臨的主要挑戰包括國際計劃與合作、健康證明的數碼化，甚至關乎相關記錄的全球標準。本報向國泰查詢發債事宜，發言人回覆時表示，公司會繼續在市場條件合適時，物色資本融資的機會。

國泰股價連插兩個交易日，周四最多曾挫2.84%，全日收挫2.09%至6.53元，兩日市值累計蒸發16.73億元。

國泰連環撲水早有先兆，早於本年1月底公布，向香港境內專業投資者發售一批2026年到期的可換股債券，發行本金67.4億元，所得款項淨額66.8億元，擬用於一般公司用途。該批債券年期為5年，利率為2.75厘。

事實上，國泰去年6月已四處籌錢！當時宣布390億元資本重組計劃，獲港府首次向私人企業「泵水」共273億元。國泰亦建議按供股紀錄日期，按11供7基準供股，每股作價4.68元，籌集約117億元。當日政府出手打救國泰，被市場人士廣泛批評是「無底深潭」，並有「大細超」之嫌。惟國泰縮皮手段仍然層出不窮，繼停運旗下港龍航空之後，更展開大屠殺式裁員，於4月底再向員工開刀推「瘦雞餐」，即不設名額的自願離職計劃，涉及機師、空中服務員和機場員工等。

不過，航空業的運能萎縮恐拖累全球疫後經濟。據數據服務公司Clive Data Services報告顯示，航空需求今年3月下滑後，在4月回升，但因運力縮減，航空貨運業正處於巨大壓力。該報告指，今年4月總貨運量較2019年同期增1%，但同期運力卻縮18%。該機構董事總經理Niall van de Wouw指，航空貨運市場在4月已發生變化，需求按月增速由跌轉升，導致承載率高達71%，意味空運系統面臨極度緊張。從中國飛向歐洲的航線承載率更飆至逾95%。他又預期，航空運力短缺於夏季勢進一步惡化。