東方日報B1：巴西經濟失控　預演全球滯脹

疫情下各國央行打着救市旗幟狂印銀紙，苦果逐步浮現，「金磚五國」之一巴西似預演全球經濟危機，劇本是通脹首先失控，然後央行焗提速加息，經濟再崩潰的惡性循環。不堪的是，巴西作為全球資源及農產品出口大國，如今受疫情所困而產量大降，正好預示「超級通脹」迫在眉睫。就在其宣布加息後，鋼鐵原材料鐵礦石價格創新高；大豆、小麥、玉米價格續處逾8年高位。全球經濟恐攬炒絕非杞人憂天。

南美最大經濟體巴西周四(6日)將基準利率上調0.75厘，至3.5厘；上次加息是今年3月18日，當時為6年以來首度調升，幅度同為0.75厘，即不到50天內累加1.5厘。央行更預告，下月還會加息0.75厘，並重申計劃局部撤回刺激計劃，以壓抑通脹。回看當地3月消費物價指數(CPI)按年大升6.1%，經濟學家估計接下來會高見近8%，意味通脹有失控苗頭。由於經濟受疫情困擾而停滯不前，陷入了滯脹困境。滯脹是指在經濟增長停滯乃至倒退期間，通脹仍不斷升溫，意味民眾面臨百物騰貴而收入減少之苦。

若是以往，巴西經濟受創未至於禍及全球，但今次疊加疫情失控使勞動力大減及天氣不理想，令這個世界最大糧食淨出口國打亂環球食品供應鏈，近期全球糧價急升與該國狀況脫不了關係。據聯合國統計，巴西於2018年糧食淨出口額為621.41億美元，為全球最高。巴西出口糧食種類涵蓋了穀物、蔬果乃至肉類等不同種類，對食品供應鏈的影響更為廣泛。

分析指，糧食漲價潮短期內不會結束，更可能預示「超級通脹」蔓延全球。追蹤9種農作物走勢的農產品現貨指數，目前已升至2013年以來新高，惟食品需求旺盛，最終成本相信要由消費者承擔。適逢全球經濟活動重啟，加上美國夏季烤肉所帶來的需求刺激，未來一段時間糧價仍會繼續猛漲。全球最大農產交易商阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM)行政總裁Juan Luciano坦言，需求至今仍未見回落，所有東西都變貴了。專注農業信貸業務的美資銀行CoBank策略及研究部主管Dan Kowalski形容，現況「相當罕見」，因食品價格升勢相當全面，幾乎所有東西都有利可圖。他直言︰「就基本面而言，至少在美國，沒有任何理由導致需求下降。」

隨着萬物齊漲，加上巴西貨幣雷亞爾自去年1月以來兌美元大貶近40%，單是今年首季也達9.8%，數據顯示以本幣計，截至3月底止12個月食品價格飆55%，大米急漲64%，燃料更升近92%。該國情況惡化，使市場憂慮其糧食及資源會向全球輸出通脹，導致環球也邁向滯脹危機，當中又以中國為首的糧食淨進口國尤其高危，惟中信証券認為，由於內地經濟增長動力仍在，3月各項指標有非常顯著的改善，情況相對可控。

鑑於俄羅斯及土耳其也於3月加息，故分析憂慮巴西似在預演新興市場完美風暴，尤其美國財長耶倫近日突然提到加息，形勢變得更複雜。