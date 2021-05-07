美股道指升318點再破頂　Etsy急挫14%

美國股市周四(6日)做好，但部分科技股和高增長型股票仍有拋售壓力。道指收報34,548點，升318點或0.93%，再創收市新高；標指收報4,201點，升34點或0.82%；納指最多曾跌143點，收報13,632點，升50點或0.37%。

事實上，美國經濟正加快復甦，一些人擔心能輕易推動股市上漲的積極因素可能即將耗盡，市場的憧憬已變得「憧無可憧」！美國銀行的最新數據顯示，截止上周，機構客戶已連續第三周拋售股票，而在美股市場情緒高漲時，對沖基金客戶則錄得近一個月來最大的資金外流。

數據方面，美國勞工部表示，截止5月1日當周的首次申請失業救濟人數減少9.2萬，降至49.8萬，創去年3月14日以來新低。市場預期53.8萬。市場等待周五將公布的重要非農就業數據。

然而全球許多央行已開始發出逐步退出抗疫支持政策的訊號。周四英國央行在利率決議中預計經濟在2021年恢復疫情前水平，給出了縮減危機支持政策的信號。雖然主流市場仍預期美聯儲最早在四季度縮減量寬規模，但愈來愈多的迹象顯示政策制定者會更直接地討論這個議題，市場料將隨之波動。

個股方面，召車App公司Uber首季整體收入按年跌約9.3%至29億美元，遜市場預期，該公司並表示，為吸引司機回到工作崗位所提供的花紅和補貼，將令今季車費收入大減20%，股價全日跌8.85%，收報46.65美元。

手作產品網上銷售平台Etsy上季盈利和收入均好過預期，但預警用戶增長將放慢，且未有提供全年財務指引，股價急挫14.57%，收報157.68美元。

手遊開發商Zynga上季每股賺8美仙，略低於預期，但該公司上調全年收入預測，股價全日升5.62%，收報10.71美元。