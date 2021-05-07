致富：為明年中期選舉鋪路　今年債息升多少？

過去的一連兩周，我們先後拆解過美國10年國債孳息率(以下簡稱「債息」)升跌周期跟總統選舉密不可分，以及今年初債息急升之謎。既然今年債息上升是為明年美國中期大選減息而鋪路，那究竟今年債息，以及聯邦基金利率會升多少呢？對股市又有甚麼影響？

致富證券財富管理部總經理張德明表示，假設疫情受控，以及上周我們探討過的報復式消費等利好消息出現，導致經濟數據和企業營利都有好表現，而新冠變種病毒問題沒有惡化的話，今年債息有機會回升至2厘或以上。

為何以2厘作為一個分界線呢？他解釋，原因之一是現時債息在1.5至1.6厘左右徘徊，較去年開局的1.88厘還要低很多，故仍有空間可以再上升。另外，美國執政者亦不希望債息升得太高，因為債息也是市場借貸利率的一個重要指標，債息一旦超逾2厘，將大大增加做生意的借貸成本，也影響了投資者對定息資產和股票資產的配置(債息升人們沽股票買債，債息跌人們沽債買股票)。

因此他認為，美國政府都不想因股市下跌造成不利經濟的骨牌效應，今年債息在1.5至2厘區間徘徊或較為合理。至於聯邦基金利率，則有機會在今年第3季或以後由目前的0至0.25厘，加至0.5至0.75厘，再在明年稍後時間逐步減息，以配合明年尾的中期選舉。

股市方面，暫時數據顯示，納斯達克的新經濟股最受債息上升的影響而波動，反而部分在紐約交易所上市的舊經濟股例如銀行股則受惠於債息上升和銀行重啟派息政策而受惠。

港股除了受美股影響之外，張氏表示，受內地A股影響更大。他細列其他左右港股因素，例如中概股回歸對資金流入抽新股的影響、台海地緣政治、新冠病毒的變種問題、中美從政治、經濟甚至減碳排放的種種角力等亦需留意。