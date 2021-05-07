疫情後消費者可能更節制？19世紀理論為此進行解釋

外媒報道，如果19世紀的一個理論成立的話，那將說明在新冠肺炎疫情後的經濟復甦階段，消費者可能不會肆意揮霍他們在疫情期間存下的積蓄。

歐洲央行決策者Pablo Hernandez de Cos在上周的一個演講中提到了「李嘉圖等價定理」，解釋消費支出速度與經濟反彈的關係。

以19世紀英國經濟學家李嘉圖(David Ricardo)的名字命名的這個定理指出，人們認為他們最終將要為政府的預算埋單。身為西班牙央行行長的Hernandez de Cos表示，政府在疫情危機中增加了債務負擔，消費者預計未來稅負會增加，因而可能會控制自己的開支。

他說，由於公共財政狀況惡化，歐洲央行不排除在西班牙和其他國家出現經濟學家口中的「李嘉圖效應」的可能性。

事實上，由於疫情關係，人們旅行和休閒活動受到限制，同時很多行業得到就業保障，令歐洲人們儲蓄水平大增。據報道引述數據，歐元區幾大經濟體總共增加3,870億歐元的超額儲蓄。Oxford Economics預計歐元區家庭積累的超額儲蓄到2022年初可能達到8,400億歐元。

不過，其他分析不認為疫後會出現「李嘉圖等價定理」。標普全球評級的經濟學家Marion Amiot指出，在大約十年前的歐債危機期間，即使某些國家加稅，儲蓄率依然降低。

她亦稱，去年歐洲取消第一輪防疫封鎖後，家庭儲蓄率(儲蓄與可支配收入之比)從第二季度的25%降至第三季度的17%。因此，她相信在疫情過後，歐元區積蓄率仍有望下降。