施羅德投資管理：中國電動車吸引力驟增

繼2019年銷量下滑及2020年初受疫情影響後，中國的電動車市場正在強勁復甦，主要由於較具吸引力的車型和較具競爭力的成本，銷售因此加快增長。此外，政府新的指導政策為中國汽車行業電氣化提供了強而有力支持。

目前，大多數汽車製造商都是在沒有盈利的情況下售賣電動車，但中國的新政策代表着汽車行業轉型藍圖，預料電動車的銷量將會在經歷兩年停滯過後提升。

除了政府強而有力的政策支持外，還有3個趨勢正在令中國電動車變得更吸引。

第一，電動車價格下降和續航力提高。中國消費者對電動車有3大顧慮：價格高、續航力有限和充電站不足。自2014年以來，電池成本已跌逾70%，因而拉近了電動車與傳統汽油車的價格差距。我們估計，目前傳統內燃機動力系統與昂貴的電池動力系統之間的成本只是相差約3萬元人民幣(約4,500美元)。

無論是電動車或內燃機汽車，動力系統都是所有車輛最昂貴的零件。因此，如果電池成本每年繼續以個位數的百分比下跌，電動車價格應可望在5年內與內燃機汽車看齊。與此同時，電動電池的效率和續航力亦有所提升。以暢銷電動車品牌為例，續航力現已達到300至700公里，與內燃機汽車不相伯仲。

第二，新車型成為行業顛覆者。市場上陸續有新電動車型號面世，傳統汽車製造商亦參與其中。除了讓品牌之間的競爭日漸加劇外，消費者亦迎來了更多選擇。由於大型汽車製造商擁有向供應商議價的能力，預料成本將下降，並在未來帶來更具價格競爭力的產品，將推動電動車的普及。

第三，汽車智能化。中國消費者受電動車提供的智能技術(即「汽車智能化」)影響甚深，加上電動車價格有望在未來5年內與傳統汽車看齊，這一趨勢可能讓市場明顯傾向對電動車有利的一方。

雖然行業趨勢令人振奮，但中國政府的政策支持對電動車行業的加速發展仍然十分關鍵。然而，這種支持的性質正在發生變化。隨着電池成本下降及效率提高，直接價格補貼正被逐步取消。相反，政府10月份發布的《新能源汽車發展計劃(2021-2031)》和《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》均旨在轉向支持充電基礎設施的建設。

涉足充電基礎設施市場的有數個團體，當中包括國有的國家電網公司、第三方獨立充電器營運商和領先的電動車製造商。它們正在建設自己的快速充電和電池交換網絡。

對於電動車生態系統而言，充電基礎設施公司的重要性正與日俱增。目前，中國約有60萬個電動車充電站，相當於大約每5輛汽車便有一個充電站。政府補貼將可加快充電基礎設施的建設。

中國政府支持電動車的發展是基於以下幾個因素：電動車減少了中國對進口石油的依賴；它們可降低城市的空氣污染，並有助減少國家的碳排放；電動車正在建立一個世界級和以技術主導的工業生態系統，能夠促進就業和出口。

中國已作出於2060年前實現碳中和的承諾，而電動車亦將成為協助中國實現氣候目標的戰略產業之一。儘管目前存在一些誇大的炒作和市場估值，但我們仍有信心，電動車行業的前景將在未來數年保持強勁。

在未來10年，電動車在整體汽車銷售中所佔的市場份額無疑將愈來愈大。然而，電動車製造商的數量已有所增加，而傳統的內燃機製造商亦已鎖定增加電動車市場份額這個目標。市場的競爭者眾多，競爭自然變得更為激烈，製造商的盈利能力因此下降似乎在所難免。值得一提的是，電動車的活動零件比傳統汽車少得多，要加入競爭大軍的門檻相對較低。

因此，該行業可能會出現一些整合。雖然贏家最終將會浮現，但要在現階段預測哪些公司能勝出則是一項艱巨的任務。我們較有信心的是電動車供應鏈零件公司，例如電子產品、零件和電池生產公司。在我們看來，投資者最值得留意的是這些「技術型公司(pick and shovel)」，但關注估值仍然相當關鍵。

施羅德投資管理股票分析師 Abigail Sun