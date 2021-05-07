麥嘉嘉：美債息趨升　利好金融股

美國近期經濟數據顯示，當地經濟穩步重啟。當中，就業數據改善，有助帶動居民消費意欲。美國失業率由去年4月份起一直穩步下降，至今年3月份失業率為6%，較2月份下降0.2個百分點，創一年新低。另方面，消費市場數據亦支持美國經濟重啟步伐，預料經濟反彈初期，周期性板塊及股票將率先受惠，小型股較大型股反彈動力亦較高。

美國聯儲局宣布，維持聯邦基金利率於0至0.25厘不變，符合市場預期。主席鮑威爾於會後聲明表示，將維持每個月1,200億美元的買債規模不變，直至就業最大化及物價穩定目標取得進一步實質進展為止。當時機成熟時，聯儲局將逐漸減少買債，不需要完全達到聯儲局目標後才縮減買債。鮑威爾表示，當局仍需要觀望更多數據以制訂縮減買債規模。

從近期經濟數據表明，通脹壓力有增強迹象，但市場預期聯儲局會容忍通脹上升壓力一段時間。雖然聯儲局傾向於短期內維持現有貨幣政策方向不變，但隨着經濟增長動力恢復，美國10年期國債孳息率依然有上升壓力。在利率上升預期下，金融板塊料會因此而受惠，因此，投資者可加入金融類相關資産，以捕捉利率上升的投資機遇。

整體而言內地經濟繼續穩步復甦，而人民銀行的貨幣政策料繼續以穩中偏鬆為主調，並針對不同行業實行定向量寬。因此，我們繼續看好中國資産。同時，在追逐收益環境下，我們仍然偏好中國信貸，原因為相對吸引的收益率及違約風險可控。

風險方面，疫情仍然處於反復狀態，一旦疫情重新不受控制擴散，投資市場將會出現較大波動。因此，分散風險仍然為重點。另外，預期利率向上將打壓高估值及科技股，在資産配置方面要適度控制該板塊的風險敞口。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為證監會持牌人，並無持有上述股票）