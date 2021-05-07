道指再創收市新高　金價升油價跌

●美匯指數報90.95；港匯企7.7684；離岸人民幣(CNH)見6.4654；美元兌日圓處109.06；歐元升至1.2065，英鎊企1.3895。金價見1,814美元。布油漲至68.26美元，紐油報64.89美元。比特幣企5.65萬美元。道指期貨偏軟。

●美國勞工部表示，截止5月1日當周的首次申請失業救濟人數減少9.2萬，降至49.8萬，創去年3月14日以來新低，亦低過市場預期的53.8萬。

●美國證交會(SEC)主席亨斯勒(Gary Gensler)周四(6日)在眾議院金融服務委員會上作證指，SEC正研究國會提出的一系列問題，並考慮採取措施，要求對沖基金針對沽空持倉披露更多資料。

●美國聯儲局發表半年度金融穩定性報告作出警告，包括股市及其他市場的資產價格上漲，為金融系統帶來風險趨增，而隨着資產估值攀升，一旦市場風險偏好情緒降溫，其價格都可能有「急劇下挫」的潛在風險。

●外媒報道，美國國務卿布林肯表示，西方必須「非常謹慎」應對中國在西方國家的投資本質，尤其是戰略資產更務必仔細思考。

●港股ADR指數收報28,593點，跌44點或0.15%。

●即月恒生指數夜期收報28,412點，跌112點，低水225點，成交11,674張。

●紐約6月期油收報每桶64.71美元，跌92美仙或1.4%；布蘭特6月期油收報每桶68.09美元，跌87美仙或1.26%。

●紐約6月期金收報每安士1,815.7美元，升1.8%，突破1,800美元重要關口，並創自2月以來收市新高。

●虛擬貨幣熱炒，愈來愈多金融機構開始接受比特幣在內的各種虛擬貨幣。然而，英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)卻警告，投資者若買入虛擬貨幣，要準備好失去所有投資金額的打算。

●勁過台積電？IBM宣布2納米晶片製程。

●內地發布「跨境理財通」意見稿，總額度暫為1,500億元人民幣。