北水歸位亦無助刺激港股表現　原來因為…

內地A股周四(6日)復市，北水歸位，雖然港股成交有一點點起色，但恒指都係上上落落，冇咩大方向。其實，短期即使北水南來，都暫難對市況有太大刺激作用，此話何解？

市場重磅重點板塊仍備受政策打壓。所講的係內地反壟斷劍指幾大科企股，呢批重磅股陰霾未散，港股上升動力大打折扣，洞悉政策風向的北水更加審慎，暫難逆政策風而行，此其一。

其次係，市場缺乏焦點大型新股，聚唔到各路資金，北水都冇咩大部署，純綷炒上落、個別板塊或個股，交投活躍度有限，故見港股一直維持上落市，唔上唔落冇咩方向，此其二。

第三，國際地緣政治局勢不明確定多，加上疫情未退，整個新興市場股市氣氛都唔太活躍，香港亦難有突出表現，在扭轉呢個局面前，北水有限度參與港股，與去年下半年大量資金流入新興市場炒作的場面大不同。

此外，近期中國經濟缺乏重大利好消息，港股7成市值來自中國企業，要有好表現，得靠中企估值拉升促成，短期暫未見到有呢方面的催化劑，更要提防去年5月後中國經濟率先走出疫情下，比較基數逐步復常下，令今年打後時間經濟增長數據表現或相對溫和，故市況氣氛較謹慎，亦不無原因。

總括而言，在指數走勢呈突破前，還是炒股不炒市，限注短炒個股，別花太多心神估指數表現。

東網產經專欄作者 帥哥