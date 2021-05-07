楊俊文：美元回揚　利淡本月市況

這幾天最震撼市場的消息相信是美國財長耶倫警告會加息，此說法與之前表明會於一段較長時期維持在超低水平有明顯出入。利率期貨顯示，直至今年12月底仍然有93.1%機會維持在0至0.25厘，只有6.8%會降至負0.25厘，這意味着市場對耶倫的說法極度輕視，或市場對此官方說法並不賣帳。

類似的情況亦發生在2012至2013年，當年官方說法是雷曼事件後的量化寛鬆提振了經濟，為了保持通脹在合理水平及保持經濟不會過熱而有需要加息。最後到了2016年12月，即整整4年後才首次加息。

然而，有板塊對此立即有反應，科技股屬表表者。事關科技股在缺乏盈利和實物資產的情況下，只能以流量和現金流折現方式去計價，而此計法一般是需要和無風險利率去比較。以現時0至0.25厘去推算到得股價必然在數學上是最高點，只要加息0.25厘，個別科技股估值有機會出現超過一成的減值。

港股方面，上周提到「五窮月」會出現單邊市，幅度最少達到1,500至2000點，以本周初連跌兩天計，有機會跌穿28,000點才到較吸引買貨水平。另外，美匯指數一如預期回升至91水平，對中資股及5月市況都是利淡。

裕威龍資產管理首席投資總監 楊俊文（作者為註冊持牌人士）