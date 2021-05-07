澳洲珀斯罕見新盤與西澳大學零距離　首期低至29萬港元

澳州近年一直是香港人的升學、移居熱門地方，當中位於西澳的首府珀斯更是愈來愈為人所熟悉，而根據澳洲多個銀行預測，珀斯2021年的樓價升幅高達20%，其升值潛力很大機會跑贏全澳。Ray White今期推介坐落珀斯傳統豪宅區兼中樞校網的低密度居亭Bloom，提供38套罕見全新公寓，戶型分為一房至三房單位，實用面積由861方呎至2,992方呎不等，入場首期低至29萬港元，呎價只需2,900港元起。

不少港人在物色海外物業時，都會特別考慮其於當地的校網區，一來可以方便放租，二來由於澳洲實行校網制，即只有居住在校網內的人才可入讀，故若日後有意移居當地的人士，選對理想的名校區亦相當重要。

位處珀斯傳統豪宅區Nedlands的低密度居亭Bloom周邊名校匯聚，包括與澳洲老牌學府西澳大學僅一街之隔，而當地名列前茅的中小學亦在其校網範圍之內，如於2020年排名第一的公立中學Perth Modern School、排名第三的男校Christ Church Grammar School、排名第14的Shenton College，及百年老牌公立小學Nedlands pring school等；在私校方面亦有頂級私立男校Scotch College及私立女子寄宿學校Methodist Ladies’ College等。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，Nedlands這區的人口構成超過三分之二為當地澳洲人，亦是傳統的富人區，距離市中心只有10分鐘車程，而Bloom亦毗鄰Kings Park，且可算是圍繞Swan River而建的一個區域，可享壯麗河景。許續稱，很多家長都因為環境優美和傳統校區而搬入這個校網，而亦正因這個原因，該區的空置率僅1.9%，可見需求極殷切。

另一方面，Bloom亦是貴族地段，毗鄰遊艇會、高爾夫球會等，更可步行直達皇家遊艇俱樂部，屬真正上流富豪聚居之地。值得一提的是，該區一直位列西澳最貴房價前10名，其別墅中位價更叫破180萬澳元，讓許多喜歡這個區域的人望而卻步。相反公寓只需55萬澳元，而Bloom的入場價低至48萬澳元，叫價平絕同區放盤，讓買家以可負擔性更強的價格，入住夢寐以求的富人區。

今次項目提供38套低密度公寓，入場價低至48萬澳元，每層不多於10戶，提供一房至三房單位，實用面積由861方呎至2,992方呎不等，所有單位送車位，採Miele德國百年精品家電。當中，以B2層的兩房連套房單位，實用面積近1200方呎，設非常寬敞廚房、飯廳和連接近200方呎露台的起居室。

許嘉宇強調，該區域的全新項目供應非常少，加上為老牌富人區、私隱性非常高，而且面積相對大，故今次項目對買家而言可說是非常彌足珍貴。此外，價錢方面亦相當吸引，相對當地入場價已逾約131萬澳元的兩房別墅，項目的兩房入場價大概只需不到一半的價錢便可入場，認為不論是自用或投資都非常好的選擇。

其實澳洲銀行ANZ、nab、CommBank和Westpac等皆有預測澳洲各大城市於2021至22年的樓價趨勢，當中珀斯的樓價增長皆被各大銀行看好在12%或以上，而最高更預期可達20%增長。此外，珀斯的清盤率亦達92.31%，可見其升值潛力和二手拍賣方面均跑贏悉尼、墨爾本等熱門城市。

許分析，珀斯樓市升值空間大，一來因為當地是澳洲能源和天然資源非常重要的地方，本已居住很多富人，傳統資本仍然扎根於此。其次，因為過去幾年全球對天然資源的需求有少許下降，所以影響了珀斯的樓價，惟目前已回復有關需求，當地相關公司的商業活動亦增長得非常厲害，故基於當地的經濟重新起飛，亦對當地的樓價帶來非常正面的影響。

Ray White將於本周六、日於尖沙咀星光行16樓舉辦澳洲珀斯Bloom展銷會，屆時設有免費講座，提供港人應如何捕捉樓市升勢順風車時機、投資者可以關注澳洲些地區及城市、哪些城市會跑贏全澳等入市全攻略資訊講座，專家將深入剖析當地樓市現況，有意投資澳洲樓巿人士要留意這「小陽春」，萬勿錯過現時低息入市的黃金機會。

澳洲珀斯Bloom展銷會

日期：5月8及9日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

免費講座時間：每日下午1時及4時

主題：澳洲樓市升勢順風車時機入市全攻略