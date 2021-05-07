中國4月財新服務業PMI報56.3　通脹壓力明顯

中國4月財新服務業採購經理指數(PMI)報56.3，為去年12月以來新高，連續12個月位於擴張區間；預期為54.2，前值為54.3。

此前公布的4月財新中國製造業採購經理指數按月回升1.3個百分點至51.9，為2021年以來最強勁。製造業及服務業PMI增速均加快，帶動4月財新中國綜合PMI上升1.6個百分點至54.7，擴張率亦為今年以來最顯著，顯示中國生產經營活動總量大幅加速擴張。

服務業PMI及綜合PMI走勢與統計局相悖。國家統計局公布的4月服務業商務活動指數回落0.8個百分點至54.4，綜合PMI回落1.5個百分點至53.8。

財新智庫高級經濟學家王喆稱，新冠肺炎疫情後，製造業及服務業的恢復繼續提速，市場供求兩側同步擴張，外需保持向好，就業市場繼續改善，市場信心充足。相比之下，服務業的恢復較製造業更為強勢。通脹仍是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格連升數月，仍未見改善迹象，通脹壓力不斷凸顯。

王續稱，近來高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題，提出要加強原材料等市場調節，紓緩企業成本壓力。未來數月，原材料價格上漲和輸入性通脹將制約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。

4月份，服務業供給、需求連續12個月保持擴張，擴張速度較3月繼續加快，並雙雙達到年內高位，表明後疫情時代服務業景氣度持續快速恢復。其中，新訂單總量整體增速強勁，創下去年11月後最高紀錄。

4月支撐銷售擴大的因素，除了國內疫情防控成功，亦受惠於出口業務恢復增長，來自海外的服務業新訂單整體有實質增長，結束此前連續2個月的下降趨勢。雖然部分國家疫情有所反彈，但外需大幅轉暖，4月服務業新出口訂單指數大幅升至盛衰分界線之上。

隨着需求轉強，服務業企業逐步增加用工量以滿足市場需求，服務業就業指數在過去8、9個月中的8個月保持擴張，顯示服務業市場從疫情中恢復的持續性。企業增加用工消化了部分在手訂單，4月服務業積壓工作量微降。

原材料價格繼續上漲疊加勞動力需求推升人力成本，服務業投入價格指數繼續上漲，已連續10個月位於擴張區間。受成本推動影響，服務業收費價格指數亦相應水漲船高。此外，受訪企業表示，市場需求旺盛也給企業提供了一定的提價空間。

服務業企業家對未來經濟恢復和疫情控制信心度極高，4月服務業經營預期指數雖然較上月微降，仍大幅高於長期均值。