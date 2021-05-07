「神秘鞋王」張聰淵憑旗下華利集團登陸A股　成台灣首富

讓郭台銘、國泰蔡家、頂新魏家靠邊站的台灣新首富華利集團4月26日在深交所創業板上市，上市後股價大漲，令創辦人張聰淵躍登《福布斯》拉下郭台銘等富豪，成為台灣首富，讓這位「神秘鞋王」在金融圈中成名！

華利集團在深上市發行價為每股33.22元人民幣，上市後股價做好，昨(6日)一度高見105.38元人民幣，公司總市值約1,200億元人民幣，張聰淵家族持股97.23%，身家自然水漲船高；今股價最新報93.68元人民幣。

據外媒報道，張現年72歲，從事鞋履業超過50年，2004年在廣東中山設立華利實業，設計、生產各種鞋底、鞋材、鞋類產品等，是Nike前十大鞋履供應商，而華利前五大客戶(Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia)訂單佔收入85%。同時，公司也是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、ColeHaan等品牌鞋履產品的最大供應商，為眾多國際知名大牌代加工鞋履。

這家企業旗下共有43家控股子公司，在中國內地、越南、多明尼加、緬甸等地共有21家制鞋工廠，2019年員工人數接近13.6萬人，造鞋超過1.8億雙，營業收入超過150億元人民幣，淨利潤達到18.21億元人民幣。

從華利集團IPO招股書披露，張聰淵家族自2018年開始，就對其控制的鞋履製造相關資產和業務啟動了整合工作，主要途徑為股權收購、業務收購的方式，先通過家族控制的中國香港公司收購了15家越南工廠和多明尼加工廠、收購24家貿易公司的貿易業務，再通過華利股份旗下子公司收購了中國香港的15家公司。

此外，張聰淵家族還將原與華利股份形成同業競爭關係的公司進行出售、注銷等操作。根據披露，目前，與華利股份主營業務相關的全部資產均已納入發行人體系，資產重組已經全部完成。在實際控制人家族的一系列操作下，華利股份也成長為一個全新的巨無霸鞋企。至今，公司共有43家子公司。其中，越南、多明尼加、緬甸子公司均為製鞋工廠，香港、中山為貿易結算中心，中山還承擔開發設計中心功能，台灣則承擔部分鞋材的採購。

華利集團做大做強，主要是倚靠內地運動鞋代工市場的巨大商機。中國為僅次於美國的世界第二大運動鞋服零售市場，同時也是增長最快的市場。尤其內地興起的炒鞋熱潮，帶動運動鞋服產業新的增長熱點，且運動鞋的產品附加值高、產業鏈壁壘高，且對個性化、潮流相對不敏感。

據市場調查機構Euromonitor指，2019年全球運動鞋零售市場規模1,400 億美元，過去5年複合年增長率為7%，相應運動鞋代工市場年產值為300億美元。