屢傳全球首富婚變　揭示「熟齡離婚」新趨勢　原因係…

繼前年美國亞馬遜創辦人兼全球首富貝索斯婚變後，近日又輪到微軟創辦人蓋茨宣布與梅林達離婚。外媒引述研究發現，50歲以上的伴侶離婚率卻比1990年的數字翻倍，65歲以上的伴侶離婚率更是25年前的3倍。美國，加拿大、日本、澳洲、印度和英國在近十年都出現「熟齡離婚」趨勢，為何會出現此現象呢？

蓋茨現年65歲，梅林達56歲，他們在微軟相識，愛情長跑7年後結婚。在他們27年的婚姻中，除了3個孩子，他們還催生另一個婚姻結晶：比爾梅林達蓋茨基金會，是世界上最大的基金會之一，20年來推動解決疾病控制、氣候變遷、平等等全球性議題。在疫情肆虐的這兩年，見到這對一同引領全球變革的靈魂眷侶分開，更令人感到唏噓。目前，兩日最小的孩子滿18歲，代表家裏已沒有未成年人，他們據此要求法院批准離婚和分產。孩子一成年就申請離婚，可見兩人的分開可能醞釀已久。

「熟齡離婚」存在許多風險，成年子女可能被迫在父母兩邊選邊站，財產分配更是一大問題。目前，蓋茨夫婦已開始分產，並已利用Cascade Investment轉移價值逾18億美元的股票給梅林達。

結婚長達2、30年後離婚的「熟齡離婚」正成為一股趨勢。「熟齡離婚」又稱為「銀髮離婚」，代表這些夫妻頭髮都斑白了才結束婚姻關係。一個研究發現，50歲以下的美國伴侶離婚率沒有太大變動，但50歲以上的伴侶離婚率卻比1990年的數字翻倍，65歲以上的伴侶離婚率更是25年前的3倍。這現象不只發生在美國，加拿大、日本、澳洲、印度和英國在近十年都出現「熟齡離婚」趨勢。

為何愈來愈多中老年人離婚？有很多原因。其一是離婚已經不再污名化，因此小孩成年以後，覺得彼此不適合的伴侶決定離婚。其二是預期壽命增長，因此中老年人更願意放下不適合的人，在人生下半場過不一樣的生活。

不過，「熟齡離婚」存在許多風險。例如，成年子女可能被迫在父母兩邊選邊站，傷害家人感情。除此之外，財產分配更是一大問題，在長達數十年的婚姻關係中，雙方累積人壽保險、社會福利、投資、退休福利等財產，使分產變得相當複雜。