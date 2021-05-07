中國網絡金融平台整改頻繁　難逃「國有化」？

人行會後在官網強調，此次聯合監管所約談的網絡金融平台企業，具有綜合經營特徵，而且業務規模大、有重要影響力，暴露的問題也較為典型，「必須率先嚴肅糾正」。

此前阿里旗下螞蟻集團及騰訊已因涉及壟斷市場遭到約談及重罰。螞蟻集團去年底被迫放棄史上最高金額之上市計劃，後遭罰款182億元人民幣(下同)，並需積極整改；騰訊則因兩宗收購案違反《反壟斷法》被罰100萬元，雖遠不及外界預估的百億罰款，但騰訊所面對的國有化壓力仍難以化解，逼得實際代表人馬化騰頻頻主動拜訪當局以配合調查。

事實上，監管當局在處分螞蟻集團後，隨即要求騰訊、京東、字節跳動、百度及美團等34間網路平台企業限期依規「整改」。

業界分析，內地監管機構擔心網絡金融增長過熱，會危及金融體系，故積極限制中國網絡科技巨企利用大數據從事貸款及理財等金融業務能力，不排除高速增長的時代已經結束。

另外，中央亦擔心這些網絡技術與行為對民眾日常生活的巨大影響，而網路金融業務亦涉及高度敏感的客戶財務機密與個人資料，令外商擔憂，而產生高度警戒。

據日媒報道，日本網路金融巨企思佰益(SBI)已正式取消與中國平安集團的合資計劃，主因擔心客戶資訊外洩。話說回頭，雙方原本計劃成立合資公司，向日本地方金融機構提供雲端金融科技系統服務，以強化日本地方金融業務改革。

因此，中央在網路金融業務推動國有化已是「公開的秘密」，網絡金融國有化是必然趨勢，不過，這對有意參與中國金融科技投資的投資者將是重大的利淡因素。