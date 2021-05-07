產業豐收！IDC料今年全球半導體銷售年增12.5%至4萬億元

市場研究機構IDC表示，全球半導體市場繼2020年錄得逾一成的按年增幅後，於2021年將增長12.5%。

數據顯示，2020年全球半導體收入增至4,640億美元(約3.61萬億港元)，比2019年增長10.8%。IDC預期，2021年半導體市場將達到5,220億美元(約4.07萬億港元)，按年增長12.5%。當中，消費類、計算、5G和汽車半導體將繼續強勁增長。

電腦、伺服器有關半導體在2020年銷售年增17.3%，總額達1,600億美元，今年料增長8%至1730億美元。手機市場則因為轉型到較高價的5G，在出貨量下降10%的情況下，半導體營收仍成長9.1%。IDC估計，今年手機半導體銷售將增長23.3%，達1,470億美元。手機半導體研究總監Phil Solis表示，隨着5G手機將佔據總出貨量的34%，5G手機半導體將佔營收將近2/3。

汽車銷售在2020下半年回升，但受到工廠停工衝擊及晶片短缺問題在歐美持續，2021汽車半導體供應鏈將持續受限，IDC預測今年汽車半導體銷售將增長13.6%。IDC半導體計劃部門副總裁Mario Morales表示，半導體已進入超級周期，今年預計將維持強勁增長。