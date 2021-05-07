以太幣曾越3600美元　英央行籲買虛擬貨幣要預「血本無歸」…

虛擬貨幣音樂椅起動！隨着多間華爾街知名投資人先後買入比特幣，虛擬貨幣的市場地位不斷提升，其中市值第2大的以太幣周四(6日)升穿3,600美元，創下3,616.1美元歷史新高後，加上其實用價值不斷提高，部分比特幣投資者正轉移目標。

以太幣在本周初首度突破3,000美元大關，本年截至目前為止，已累漲超過385%，而「一哥」比特幣同期累漲96%，表現大大跑輸。以太幣今(7日)最新報3,407.93美元。

交易平台CEX.IO執行董事Konstantin Anissimov稱，過去一周以太幣維持升勢，屢創新高，為短期以太幣市值反超比特幣重燃希望。

●英央行行長警告：買加密貨幣先做好「血本無歸」的準備

不過，外媒引述英國央行行長貝利(Andrew Bailey)昨警告投資者購買虛擬貨幣的風險，呼籲若沒有做好「血本無歸」的準備，就不要輕易嘗試。

他表示，「虛擬貨幣」及「貨幣」恐怕是不相關的兩個詞，虛擬貨幣毫無內在價值。他補充說，這並不代表人們不重視它們，因為它們可以具有外在價值，只是沒有內在價值。他更稱，如果你做好輸光所有錢的準備，那就去買虛擬貨幣。

據報，貝利一直以來都不看好虛擬貨幣，今年1月他曾向世界經濟論壇(WEF)表示，長期來看，現有的虛擬貨幣不太可能作為支付方式持續使用。

隨着機構投資者及散戶一窩蜂擁入數碼資產領域，比特幣及以太幣今年以來迭創新高，從迷因變成虛擬貨幣的狗狗幣，自去年底以來已飆漲逾14,000%，成為市值第4大的虛擬貨幣。