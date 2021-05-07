中國4月出口按年升22.2%　進口增32.2%

中國海關總署公布，按人民幣計，中國4月出口按年增長22.2%，預期升12.5%，前值升20.7%；進口升32.2%，預期升33.6%，前值升27.7%；貿易順差2,765億元，預期順差1,295億元，前值順差879.8億元。

至於首4個月出口按年增長33.8%，進口升22.7%，貿易順差1.02萬億元。

首4個月，對東盟、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口均增長。美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為1.44萬億元，增長50.3%，佔12.4%。其中，對美國出口1.05萬億元，增長49.3%；自美國進口3,930.5億元，增長53.3%；對美貿易順差6,538.9億元，增加47%。

同時，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口3.43萬億元，增長24.8%。其中，出口1.95萬億元，增長29.5%；進口1.48萬億元，增長19.3%。

首4個月，中國進口鐵礦砂3.82億噸，增加6.7%，進口均價為每噸1,009.7元，上漲58.8%；原油1.8億噸，增加7.2%，進口均價為每噸2,746.9元，下跌5.4%；煤9,012.6萬噸，減少28.8%，進口均價為每噸477.7元，下跌6.7%；天然氣3,945.9萬噸，增加22.4%，進口均價為每噸2,228.9元，下跌17.6%；大豆2,862.7萬噸，增加16.8%，進口均價為每噸3,235.6元，上漲15.5%。

此外，首4個月中國進口機電產品2.27萬億元，增長21%。其中，集成電路2,100億個，增加30.8%，價值8,222.4億元，增長18.9%；汽車(包括底盤)33.3萬輛，增加39.8%，價值1,170.4億元，增長46.9%。至於出口機電產品3.79萬億元，增長36.3%。

如以美元計，4月份中國出口按年增長32.3%，預期升24.1%，前值升30.6%；進口增長43.1%，預期升44%，前值升38.1%。貿易順差428.5億元，預期順差277億元，前值順差138億元。