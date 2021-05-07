【高盛推介】比亞迪失守150元大關　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪由周三(5日)起開始連日回落，當中周四(6日)跌約2.1%，周五(7日)早段低開約2%後跌幅擴大，低見145.6元，為6個月低位，失守150元大關。

有評級機構表示，雖中國汽車仍面對晶片短缺問題，但消費者需求強勁及經銷商庫存緩衝的帶動下，今年首季乘用車銷量已回升至2019年同期水平。批發銷量則按年大幅增加75%。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一(3日)至周三皆錄得資金流入，合共約340萬元後。牛熊證方面，則見近日資金兩邊作部署。當中周四資金傾向部署遠牛，投資者沽出144元以上收回價的牛證，集中流入在130至132元收回區域的遠牛。而周四流入熊證的資金則集中在170至172元收回區域的產品。

由於比亞迪連日回落之下，投資者趁低部署好倉，但目前市場缺乏合適的貼價認購證選擇，或是年期太短，或是街貨量太低。因此投資者可考慮選擇以牛證部署看好，例如目前距離現價20%收回的遠牛，仍能提供約4倍槓桿。

比亞迪牛證57609，收回價120元，行使價116元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

比亞迪購證24237，行使價191.2元，2021年9月16日到期，實際槓桿5.9倍，價外、低街貨。

比亞迪購證12199，行使價170.09元，2021年12月17日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、中年期。

比亞迪沽證20218，行使價149.9元，2021年9月15日到期，實際槓桿3.41倍，貼價、低街貨。

比亞迪熊證54132，收回價200元，行使價204元，換股比率500，槓桿比率2.47倍，近53.7元收回距離遠熊。

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