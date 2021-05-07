【高盛推介】比亞迪失守150元大關 資金積極部署好倉
2021年05月07日 12:05
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪由周三(5日)起開始連日回落，當中周四(6日)跌約2.1%，周五(7日)早段低開約2%後跌幅擴大，低見145.6元，為6個月低位，失守150元大關。
有評級機構表示，雖中國汽車仍面對晶片短缺問題，但消費者需求強勁及經銷商庫存緩衝的帶動下，今年首季乘用車銷量已回升至2019年同期水平。批發銷量則按年大幅增加75%。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一(3日)至周三皆錄得資金流入，合共約340萬元後。牛熊證方面，則見近日資金兩邊作部署。當中周四資金傾向部署遠牛，投資者沽出144元以上收回價的牛證，集中流入在130至132元收回區域的遠牛。而周四流入熊證的資金則集中在170至172元收回區域的產品。
由於比亞迪連日回落之下，投資者趁低部署好倉，但目前市場缺乏合適的貼價認購證選擇，或是年期太短，或是街貨量太低。因此投資者可考慮選擇以牛證部署看好，例如目前距離現價20%收回的遠牛，仍能提供約4倍槓桿。
比亞迪牛證57609，收回價120元，行使價116元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
比亞迪購證24237，行使價191.2元，2021年9月16日到期，實際槓桿5.9倍，價外、低街貨。
比亞迪購證12199，行使價170.09元，2021年12月17日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、中年期。
比亞迪沽證20218，行使價149.9元，2021年9月15日到期，實際槓桿3.41倍，貼價、低街貨。
比亞迪熊證54132，收回價200元，行使價204元，換股比率500，槓桿比率2.47倍，近53.7元收回距離遠熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。