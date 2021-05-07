【瑞通推介】小米跑贏一眾新經濟股　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周首次申請失業救濟人數低於市場預期，投資者對周五(7日)公布的非農就業數據有憧憬。道指隔晚收報34,548點，升318點或0.9%，再創收市新高。

恒指周四(6日)收升219點或0.8%，報28,637點。周五(7日)早段升近250點，逼近28,900點，升穿10天線，並試企穩50天線。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾5,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,000萬元，反映投資者料恒指將出現調整。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

小米集團周四跑贏一眾新經濟股，盤中高見25.95元，重越多條移動平均線，全日收漲3.2%於25.5元。有研究機構指小米首季於歐洲智能手機出貨量按年增長85%，市佔率23%，超越蘋果公司(Apple Inc.)首次排名第二。不過，市場仍憂慮印度疫情對集團在當地的產能和出貨量影響。小米最多升1%，曾升抵26元。周四有逾11億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，逾750萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾150萬元淨流入。

微盟集團周四曾挫3.5%至15.8元，錄1個月低位，收跌近2%於16.06元，回至3月以來橫行通道的底部，5個交易日累挫11%。股份周五早段跌勢未止，曾跌逾2%至15.5元水平，後市留意會否逐步考驗3月低位約15.5元支持。周四分別有逾80萬元和逾20萬元淨流入其好倉和淡倉。

雖然美國財長耶倫為加息言論降溫，但對息口敏感的銀行股續被追捧。滙豐控股上日最多升2%，高見49.4元的52周高，收市維持1.6%升幅，報49.15元，3個交易日累漲3.9%。滙控周五早段窄幅上落，暫守49元，上移中的10天線(47.4元)可視作首個支持位。周四有近90萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾190萬元淨流入。

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