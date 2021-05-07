【高盛推介】友邦再次突破100元 資金兩邊部署
2021年05月07日 12:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險上周四(4月29日)曾突破100港元大關收市，惟上周五(4月30日)隨即回吐失守。而友邦則於本周反覆上試，當中周五(5月7日)早段高開約0.5%後升幅擴大，並突破100元大關最高見102元。
友邦將於下周五(5月14日)公布今年首季業績，市場預期期內新業務價值介乎9.672億至10.08億美元，按年升15至19.9%。券商普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高130元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金兩邊部署，當中認購證於過去5個交易日共錄得約770萬元資金流入。認沽證則於周三及周四(4月5及6日)共錄得約50萬元資金流入。牛熊證方面，則見周四熊證獲資金轉向流入，並較集中在105至110元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的長期選擇可留意屬換受比率50兌1、6個月期以上產品中，槓桿最高的低面值友邦購證(24510)。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的友邦牛證(52809)。遠牛選擇可留意友邦牛證(57197)。
友邦購證24510，行使價111.48元，2021年12月17日到期，實際槓桿7.13倍，低面值、市場上50兌1、6個月期以上產品中，槓桿最高。
友邦牛證52809，收回價96元，行使價95.4元，換股比率100，槓桿比率15.27倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。
友邦牛證57197，收回價90.88元，行使價89.88元，換股比率100，槓桿比率9.08倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽證24016，行使價93.83元，2021年12月17日到期，實際槓桿5.16倍，貼價、市場上行使價90元以上產品中，槓桿最高。
友邦熊證68359，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率10.45倍，近8.2元收回距離熊證。
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