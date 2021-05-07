二手樓價指數報183.25點　升至85周新高

中原城市領先指數CCL最新報183.25點，創85周(即2019年9月後)新高，按周升0.05%，距離歷史高位相差3.79%，已連升3個星期。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報185.89點，創86周新高，按周升0.23%，距離歷史高位相差3.02%。CCL(中小型單位)報183.51點，創86周新高，按周升0.17%，距離歷史高位相差3.52%。

上周CCL三大整體指數升幅擴大，但今周升幅明顯收窄，樓價升幅忽大忽小，走勢繼續反覆向上。新春長假後7周，三大整體指數持續一周齊升，一周齊跌，交錯出現。復活長假後，樓價會否出現連升，仍有待觀察。

CCL(大型單位)報181.92點，按周跌0.58%，上周指數創85周新高後單周回軟。豪宅樓價距離歷史高位相差5.21%。

本周四區樓價兩區升兩區跌，繼續各自反覆向上。新界東CCL_Mass報195.42點，創87周新高，按周升0.54%，連升2周共1.51%。九龍CCL_Mass報180.63點，創41周新高，按周升0.60%，連升2周共1.18%。港島CCL_Mass報191.31點，按周跌0.17%，連升2周後回軟。新界西CCL_Mass報169.66點，按周跌0.07%，連跌2周共0.82%。

港島CCL_Mass是四區中最接近自己的歷史高位，現時相差3.98%。九龍CCL_Mass相差4.28%，新界東CCL_Mass相差6.41%，新界西CCL_Mass相差4.14%。