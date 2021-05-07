【產經直播】邊瓣資源股最值博？

隔晚美股做好，惟港股又唔跟升，恒指周五(7日)反覆下跌，高開後一度迫近28,900點水平，惟午後倒跌，最終收報28,610點，跌26點。市況一般，入市要謹慎？下周要注意哪些因素？

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