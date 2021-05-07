【產經直播】邊瓣資源股最值博？
2021年05月07日 16:16
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隔晚美股做好，惟港股又唔跟升，恒指周五(7日)反覆下跌，高開後一度迫近28,900點水平，惟午後倒跌，最終收報28,610點，跌26點。市況一般，入市要謹慎？下周要注意哪些因素？
美匯指數偏軟，金、銀及銅等資源價格表現理想，國際金價亞洲市衝上每安士1,820美元水平，創近3個月新高，銅價則繼續於每噸10,000美元水平高位徘徊，山東黃金(01787)升約10%，有色金屬股再上要睇實咩因素？銅庫存持續緊張，加上憧憬經濟復甦以及清潔能源發展下，銅價向上空間仍有？
人行及監管部門發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（征求意見稿）》，公布更多相關細節，香港銀行股個別發展，恒生銀行(00011)以及中銀香港(02388)創超過1年新高，消息對本地銀行股是好是壞？
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