道期靠穩 金價高見1822美元
2021年05月07日 16:30
東網電視更多新聞短片
美匯指數報90.8；港匯處7.7677；離岸人民幣(CNH)報6.4586；美元兌日圓報109.14；歐元企1.2080，英鎊處1.3927。金價高見1,822美元。布油報68.09美元，紐油報64.68美元。比特幣約處5.58萬美元，一度高見3,600美元的以太幣，最新回軟至3,426美元。道指期貨升15點。
●市後關注點
-20:30 美國4月非農業職位增長；美國4月失業率
●恒生指數全日跌26點或0.09%，報28,610點；國企指數亦跌57點或0.53%，報10,699點。主板成交約1,534億港元。恒生科技指數挫182點或2.24%，報7,954點，跌穿8,000點關。科網股疲弱，騰訊低收1.7%險守600元。阿里巴巴跌0.8%，美團、小米及京東全線跌1%，快手挫5.5%，嗶哩嗶哩跌1.2%。百度曾跌2.6%至184.6元創上市新低，收市仍跌2.2%連挫7個交易日。重磅股個別發展，香港交易所跌2.7%。https://bit.ly/3tqi0p3
-電訊盈科對派息和現金流前景看法審慎樂觀。
-香港電訊累計5G用戶42萬，中期有盈利能力。
-特步指暫未計劃新一輪併購活動。
●滬綜指穩升，鋼鐵及煤炭股呈強。https://bit.ly/3tpuzAT
●Newzoo首次下調全球遊戲市場收入預測。
●國際金價升穿1800美元，白銀見2月底以來高位。
●莫德納CEO警告病毒不會消失，未來半年將爆出更多變種。
●以太幣曾越3600美元，英央行籲買虛擬貨幣要預「血本無歸」…
●產業豐收！IDC料今年全球半導體銷售年增12.5%至4萬億元。
●中美關係緊張，傳拜登可能延續中企投資禁令。
●全球缺「芯」！Stellantis首季減產19萬輛汽車。
●「神秘鞋王」張聰淵憑旗下華利集團登陸A股，成台灣首富。
●中國經濟：
-中國4月出口按年升22.2%，進口增32.2%。
-浙江冀2025年新能源汽車產量60萬輛，氫能汽車整車產業化。
-中國4月財新服務業PMI報56.3，通脹壓力明顯。
-傳中國擬收緊到境外上市公司監管，信息需事前作安全核查。
●銅鑼灣商業地截標，至少6家財團入標，長實新地獨資。