比特幣熱潮已過？Coinbase股價見新低

美國加密貨幣交易所Coinbase上市後，股價反覆下跌，周四(6日)跌幅達6％收報256.76美元，創新低點，顯示投資者正在撤離。外媒報道，Coinbase連跌4日，周四收市價僅略高於其4月14日的上市參考價格250美元。

就連一個追蹤近期上市公司股價的ETF都出現連跌8日的慘況，創2015年以來最長跌勢。透過SPAC上市的Virgin Galactic Holdings和Opendoor Technologies周四也都下跌3.8%。

FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey指，在去年底至今年初，SPAC、IPO、加密貨幣、乾淨技術和高成長公司都出現泡沫，許多資產困擾投資者。

Coinbase下滑主因是，投資者湧入狗狗幣和幣安幣這些更具投機性的加密貨幣，但Coinbase並不提供，其大部分交易來自比特幣，惟比特幣近期表現不佳。Coinbase上市時第一口價為381美元，盤中一度突穿400美元。與第1天收市價相比，最近股價已跌逾2成。另Coinbase將於5月13日公布季度業績。