【新盤追擊】九龍塘大宅喇沙滙可遇不可求

九龍塘喇沙利道是名副其實的傳統豪宅街，街道靜中帶旺，既有矜貴特質，又有環境及校網的優勢，一直深得達官貴人喜愛；美聯物業首席高級營業經理陳錦麟表示，喇沙利道以低密度物業為主，道路寬闊有氣派，加上貼連佔地逾11公頃的九龍仔公園，綠樹林蔭，空氣特別清新。又稱，喇沙利道的物業，向來用家主導，特別大宅新供應就更加難得，往往一推出市場反應都相當踴躍。

九龍塘喇沙利道終於再有大宅登場，位於25號的喇沙滙一共提供4伙洋房，樓高4層，實用面積由4,801至5,295方呎，間隔4至5房。喇沙滙位處近喇沙利道的尾段，環境較為清靜，但同時位處市區中心，交通四通八達，由喇沙利道前往多條主要隧道，獅隧、紅隧、東隧、以至西隧，僅10至15分鐘車程，瞬間穿梭港九新界各主要商業中心。陳錦麟更指出，近年九龍塘多了一個優勢，便是鄰近政府大力發展的九龍東，由喇沙利道前往啟德發展區、觀塘及九龍灣等地，僅10多分鐘車程。

喇沙滙生活配套亦都完善，步行5分鐘便到牛津道的超級市場，另外，前往九龍城及樂富的食肆、街市等民生商店亦相當便捷。至於家長最關心的校網，家住喇沙利道就稱得上贏在起跑線，想知更多樓盤資料，請Click片了解。