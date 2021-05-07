克魯格曼：耶倫談加息收水　不需杞人憂天？

2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼(Paul Krugman)表示，外界對美國財長耶倫早前的「加息說」反應過度。他指，耶倫周二(4日)的實際措詞是，「或者利率將必須稍微升高，以確定經濟不致於過熱。」

克魯格曼說，耶倫這句話並非預測，也無意影響聯儲局的決策，只是按常理以事論事。但說話脫口而出，盲被外界解讀為「某種暗示」。好在「失言」很快就平息。過去兩個月來，市場對將來的貨幣政策預期似乎未有變動，由長期利率走勢可見一斑。

那為甚麼媒體會有「毛骨悚然」的反應？克魯格曼為，這反映更籠統的現象，許多評論員以狹隘觀點窺視經濟的短暫變動，未將欣欣向榮中的經濟放於更寬廣的視野來看。

他解釋，種種迹象顯示美國經濟的確朝氣蓬勃，正邁向1983至1984繁榮期以後成長最快的時期。惟蓬勃經濟往往會遭遇暫時性的瓶頸，導致物價暴漲，例如銅價在2008年12月至2011年2月期間升了三倍。

目前「樽頸」問題尤其嚴重，因為新冠肺炎疫情引發的經濟衰退很「異常」，而眼前的復甦亦是。由於消費者支出並未依循以往傳統型衰退期間所見的形態，因此造成「異常」混亂的局面。

木材供應短缺正是明顯例證。經濟衰退時，住宅支出通常會下降，惟去年在居家防疫時期眾人足不出戶，許多美國人卻大舉修繕房屋，導致木材需求激增，而生產商未料到這種情況而縮減產能，產生供不應求，2吋寬4吋厚木材價格飆升。

這種「樽頸」會不會威脅整體復甦？決策官員一定要縮手？克魯格曼指，既不會亦不必。過去15年提供的教訓是，由短期的原物料價格波動，不能預見未來通脹情況。歐洲央行(ECB)於歐債危機期間調高利率，正是因為被當時大宗商品價格飆升嚇到。惟對短暫現象做出過度政策反應後，往往後悔莫及。

「缺料」既然不是大問題，那麼「缺工」呢？目前，許多僱主抱怨無法招聘到足夠的人手(儘管美國失業人數仍高，Fed官員估計實際失業率仍接近10%)。克魯格曼表示，問題在於僱主在經濟低迷時習慣職位空缺可以輕易補充，一旦經濟好轉令招聘難度略增，需要調升工資時，僱主就認定是「勞工短缺」。但經濟運作本來這是如此！僱主藉加薪爭聘員工，不是問題，而是好事。

他指出，惟有見到下列兩種情況中的任一種發生時，才應當憂慮，其一是有證據證明，持久性通脹的預期影響訂價決定；其二是經濟變得大幅過熱。

目前尚未見到第一種潛在問題，而據說拜登政府正密切關注任何迹象。至於經濟過熱，確實有可能演變成問題，畢竟美國通過大規模經濟紓困案，家庭存款也十分充裕，經濟過熱的可能性的確存在。但克魯格曼相信若果經濟過熱，聯儲局有能力以及意圖踩停。