愈禁愈全面！印度抵制進口中國製wifi設備

外媒引述兩名行內人士指，印度連續數月暫停批准進口中國wifi組件，導致戴爾、HP、小米、Oppo、Vivo及聯想等大型廠商延遲在印度推出產品。消息人士說，從內地進口任何搭載wifi組件的電子設備成品，包括藍牙音箱、無線耳機、智能手機、智能手錶及筆記型電腦都遭到延遲。

印度政府的無線規劃與協調部(WPC)由去年11月以來，便暫停批准由中國進口電子設備成品wifi組件的申請，而各廠商則游說爭取放行。來自美國、中國、南韓企業的80多件申請案都在等待WPC批准，甚至一些成品來自中國的印度企業申請也在等待WPC批准。

印度對中國進口商品採取了強硬立場，消息人士認為，是政府的意圖說服企業將更多的電子設備放於當地生產。而科技企業面臨的問題是，若在當地生產，就意味大規模投資以及要等待很長時間才能有回報；另一方面，政府對進口設置障礙，意味收入的潛在損失。

雖然印度的市場及出口潛力使其成為全球第二大手機生產國，惟科技分析師和業界人士表示，印度尚不具備可以讓企業大舉投資生產IT產品及智能可穿戴設備的能力。