內地學者指人口紅利消失　中國政府可以點做？

中國社科院人口及勞動力經濟研究所所長蔡昉近日發表文章指，中國高齡化轉捩點將至，人口紅利逐漸消失，經濟增長速度減慢是必然，目前最重要不是指望生育率的實質回升，而是防止資源配置的僵化與退化。

內媒引述蔡昉指，2010年中國勞動年齡人口到達峰值，形成高齡化的第一個人口轉捩點。2025年前，中國又會出現總人口峰值，亦是高齡化的第二個引爆點。蔡氏預期，下一次總人口峰值前後，中國經濟將會遭受嚴重的衝擊，加劇消費抑制，偏偏中國愈來愈依靠全方位提升生產率以維持經濟增長，卻遇到難點和堵點。因此在人口紅利消失及比較優勢弱化之下，中國經濟增長速度下行是必然的。

蔡昉認為，當局最重要任務是確保需求面條件不要成為長期增長的制約因素，必須防止資源配置的僵化與退化，避免企業以「轉型」為名索取國家補貼，應該讓「該退出的企業退出」、「該死去的企業死去」。

同時，亦要建立中國特色福利國家，不必保護過剩產能、低效率企業，也不必保護不需要的就業機會，而只需要保「人」本身。否則，很可能以保就業的名義保存了殭屍企業。

最後，蔡昉直言中國不能指望生育率的實質性回升，最緊迫的問題反而是努力降低孩子的生育、養育及教育成本，推出「真金白銀」的硬措施。