梁頴宇料港交所成為醫療健康領域首選上市市場

她又說，基於美國上市規則的不確定性，已經看到愈來愈多公司計劃到香港上市，更接近本土市場。而且滬深港通計劃，允許中國投資者參與投資以中國為主要市場的公司。

她解釋，中國現在是全球第二大的醫療健康市場，而且人口老化和國民生產總值增長，社會對優質醫療服務和藥品的需求也愈來愈大。加上，中國已成為向全球臨床研究組織提供服務及銷售醫療診斷設備和藥物的主要地點。隨中國的醫療健康體系、整個市場及相關企業的業務範圍持續增長，醫療健康領域只會變得更為重要，而港交所將會是這些公司爭相上市的首選市場。

梁氏舉例指，去年風險資本或私募股權的集資規模逾一萬億元人民幣，與2018及2019年的水平相若。醫療健康實際上已成為中國的核心創新產業，並獲得了政府和各行業的大力支持。即使在新冠肺炎疫情下，在過去15個月中，啟明創投有所投資的16間公司也進行了新股發行。

被問到哪些生物科技或醫療健康的細分行業將會因疫情而催生或有所增長。梁頴宇指，留意到藥物和疫苗領域取得很大的進展，另有許多新模式的採用，例如從mRNA到鹼基編輯(Base Editing)、CRISPR技術，以至RNAi等等。專注範疇更多元化，包括人工智能(AI)藥物研發、在設備和診斷、很多機械人技術、早期癌症篩查、其他醫療技術等，例如如何將IT與科技和醫療保健互相結合。

她又說，在個別領域上，中國仍所落後於美國和歐洲，尤其市場創新。不過，在AI、醫療健康方面，由於中國人口密度高，能夠更快地蒐集信息和數據，所以中國實際上處於領先地位。

至於香港的醫療健康及生物科技市場發展方面，梁頴宇指，香港過去三年所經歷的改變令人刮目相看，起初市場都質疑香港交易所是否能支撐行業的長遠發展，但今天已明顯地發展成為生物科技公司最期待和最重要的上市地之一。

她坦言，香港剛開始沒有生物科技研究分析員、銀行家等人才，但現時港交所的團隊已增添很多非常具經驗的人才，甚至還看到一些第三、第四代的銀行家或是行業的研究分析員，已成為一些生科企業的首席財務官，同時注意到不少散戶都有在認真了解和認識這個產業。

她強調，要了解醫療健康行業，最有效的方法是認真閱讀招股書，尤其是每個細分行業都不盡相同。另外，過去三年看到有很多大型互惠基金和全球基金進入香港市場，並成為生物科技和醫療健康公司的基礎投資者、主要投資者或長期投資的基石。