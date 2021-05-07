中資電訊三雄美勒令退市　港交所做磨心股價急挫

事緣美國司法部的律師博爾松(Joseph Borson)本周初在美國華盛頓特區聯邦法院時，提到美國拜登政府正考慮修改特朗普去年11月起，將逾40家內地公司列入「投資黑名單」的禁令。滿以為是好兆頭之際，周五外媒引述多位消息人士透露，拜登政府可能會保留禁令，不但限制美國人對部分中資企業的投資，更藉此維持對中國的制裁。消息如冷水照頭淋，令一度以為解禁將現曙光的華爾街人士大失所望。

隨着美方無意修補與中國關係之意愈趨鮮明，勢惹來中方出招迎戰。周五有外媒引述消息人士透露，中證監會正考慮要求在內地以外地區進行首次公開發行(IPO)的公司提交上市文件，以防止任何涉及國家安全的敏感數據遭洩漏。惟內媒及後引述當局回應稱，收緊中企境外IPO的說法並不屬實。

面對兩強對撼，近年已成為中企IPO融資要地的香港勢遭拖累，因若上述新要求被落實，可令內地監管機構「長臂」管理企業上市事宜，不但中企排隊來港上市之路受影響，連已在港上市的公司也可能需向中證監提交披露文件。故見港交所股價於周五午後急速由升轉跌，尾市大成交下一度大挫逾3%。

中企此刻對IPO選址亦似乎分了兩大陣營，赴美上市或「回A」中資概念股消息仍不斷。據報，中化集團早前收購的瑞士農業巨擘Syngenta，考慮最遲明年6月在上海掛牌。至於有螞蟻集團資金支持的內地資訊網站雪球、網上教學平台VIPKID擬雙雙考慮在美上市，集資規模分別約3億及5億美元。

【華爾街訴苦 冀拜登別學特朗普】

一直以來，美國政府憑藉其全球最大的金融市場、以及美元作為國際首席儲備貨幣的地位，於國際金融領域呼風喚雨，近年更經常利用這金融霸權地位，對中國和俄羅斯等其看不順眼的國家發起金融制裁，進行政治打壓。然而，這種做法實則是傷敵也傷己。外媒報道稱，由於制裁令頻出，使華爾街內部審查與合規成本大增，銀行界近日亦向拜登政府訴苦，冀減輕負擔。

數據顯示，前總統特朗普在位期間，美國政府每年發布約1,000項制裁，是對上一任總統奧巴馬時期的兩倍。對於銀行而言，為了應對這些制裁令，就只能擴充合規部門，耗費大量資源審查潛在違規的交易，令開支大增。華爾街高層近日與副財長Wally Adeyemo會面時，亦提出了希望政府能夠降低銀行業的合規成本。Adeyemo正就政府的制裁項目主導一項審查計劃，料將在夏季發表結果。

按照制裁規定，銀行和企業不僅要避開與財政部制裁對象交易，還要避免所謂「二次制裁」，不可與那些被制裁實體有業務往來的非美國人士交易。銀行政策研究所(BPI)高級副總裁Angelena Bradfield直言︰「制裁變得愈來愈複雜」，而銀行也要因而設立特別的合規體系應對。

LexisNexis Risk Solutions估計，美國及加拿大的金融機構，去年在金融合規方面的支出為420億美元，其中包括制裁和反洗錢工作，較前一年增加1/3。

銀行業界希望政府能夠主動提供完整的制裁名單。因為財政部的制裁令除了適用於制裁對象本人外，亦包括名下擁有50%權益的企業或機構。然而，目前聯邦政府並無提這些附屬企業名單，銀行要自行識別對象，隨時出現漏網之魚。另外，業界亦希望財政部能夠明確銀行進行合規審查的優先排序，把注意力集中在涉資過百萬美元的大額交易上。

【拜登願縮企業稅加幅】

有道是「攘外必先安內」。中美金融戰升溫之際，美國不忘為其國內刺激經濟計劃「撲水」籌資。總統拜登為求加稅方案盡快獲國會通過，終於「鬆口」稱願接受較低的加稅幅度，企業利得稅調高至介乎25至28%之間便可，並表示會爭取國會支持其2.25萬億美元的基建計劃。

拜登原先主張把聯邦企業利得稅率，由當前的21%上調至28%，惟他的提議除了遭到共和黨強烈反對外，民主黨內的溫和派亦態度曖昧，對加稅的幅度有所保留。由於當前參議院內民主、共和兩黨所持席位相當，故拜登亦要爭取民主黨的全數支持，才有望通過方案。換言之，拜登今次「鬆口」背後，或多或少與黨內異議聲音有關。據外媒報道，民主黨溫和派關鍵人物、參議員Joe Manchin亦已經表態支持25%的企業利得稅。

市場亦相當重視企業所得稅率調整，皆因上屆特朗普政府實施減稅計劃，為近年美股強勢表現提供了基礎，而加稅則隨時會令股市打回原形。特朗普於2017年12月簽署稅改法案，其中包括將企業利得稅率由35%下調至21%，此後一個月，道指累漲1,456點或5.88%。

拜登表示，增加企業稅會使聯邦政府增加收數以千億美元的收入，可以幫助應付基建計劃開支，確保大企業不會毫無貢獻。他說︰「我提出的建議非常必要」，並指已經與一些企業的舵手討論過加稅方案，惟未有透露參與討論的有哪些企業。