中資電訊三雄美勒令退市 港交所做磨心股價急挫
2021年05月07日 21:02
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中美金融戰再動干戈！美國總統拜登的「百日宴」上周才結束，對內宣布抗疫超標，意味能全力「攘外」，進一步將對華強硬付諸行動，市傳美方或保留前總統特朗普留下的投資禁令，即禁止美國人與有軍方背景的中國企業進行股票交易的相關規定，中國亦不甘示弱，消息指中國證監會考慮收緊內地企業來港或赴其他海外市場上市的披露規定。雖然中方及後迅速闢謠，但身為中美磨心股的香港交易所(00388)周五(7日)股價尾市「嚇跌」，急挫2.69%至454.4元，創近一個月收市低位。
事緣美國司法部的律師博爾松(Joseph Borson)本周初在美國華盛頓特區聯邦法院時，提到美國拜登政府正考慮修改特朗普去年11月起，將逾40家內地公司列入「投資黑名單」的禁令。滿以為是好兆頭之際，周五外媒引述多位消息人士透露，拜登政府可能會保留禁令，不但限制美國人對部分中資企業的投資，更藉此維持對中國的制裁。消息如冷水照頭淋，令一度以為解禁將現曙光的華爾街人士大失所望。
消息人士稱，美方官員仍在進行初步討論，包括有中資電訊三雄之稱的中國移動(00941)、中國電信(00728)及中國聯通(00762)等被認定為中國軍方擁有或控制的企業，仍可能「翻生」。儘管如此，3家電訊商收市後已齊齊宣布「壞消息」，指紐約證券交易所維持對他們勒令退市的決定。換言之，早於今年1月遭紐交所啟動退市程序的「三雄」，未能推翻該所的退市決定。
綜觀而言，目前只有小米集團(01810)能逃出制裁股之列。美國地方法院在近兩個月前指出，國防部將小米列入黑名單的做法是「武斷且反覆無常」，故發出臨時禁制令，中止官方對小米的禁令，解除美國人購買及持有小米證券的限制。小米案例一出，其他中資公司也向華府興訟，反對美方一意孤行。
隨着美方無意修補與中國關係之意愈趨鮮明，勢惹來中方出招迎戰。周五有外媒引述消息人士透露，中證監會正考慮要求在內地以外地區進行首次公開發行(IPO)的公司提交上市文件，以防止任何涉及國家安全的敏感數據遭洩漏。惟內媒及後引述當局回應稱，收緊中企境外IPO的說法並不屬實。
面對兩強對撼，近年已成為中企IPO融資要地的香港勢遭拖累，因若上述新要求被落實，可令內地監管機構「長臂」管理企業上市事宜，不但中企排隊來港上市之路受影響，連已在港上市的公司也可能需向中證監提交披露文件。故見港交所股價於周五午後急速由升轉跌，尾市大成交下一度大挫逾3%。
中企此刻對IPO選址亦似乎分了兩大陣營，赴美上市或「回A」中資概念股消息仍不斷。據報，中化集團早前收購的瑞士農業巨擘Syngenta，考慮最遲明年6月在上海掛牌。至於有螞蟻集團資金支持的內地資訊網站雪球、網上教學平台VIPKID擬雙雙考慮在美上市，集資規模分別約3億及5億美元。
【華爾街訴苦 冀拜登別學特朗普】
一直以來，美國政府憑藉其全球最大的金融市場、以及美元作為國際首席儲備貨幣的地位，於國際金融領域呼風喚雨，近年更經常利用這金融霸權地位，對中國和俄羅斯等其看不順眼的國家發起金融制裁，進行政治打壓。然而，這種做法實則是傷敵也傷己。外媒報道稱，由於制裁令頻出，使華爾街內部審查與合規成本大增，銀行界近日亦向拜登政府訴苦，冀減輕負擔。
數據顯示，前總統特朗普在位期間，美國政府每年發布約1,000項制裁，是對上一任總統奧巴馬時期的兩倍。對於銀行而言，為了應對這些制裁令，就只能擴充合規部門，耗費大量資源審查潛在違規的交易，令開支大增。華爾街高層近日與副財長Wally Adeyemo會面時，亦提出了希望政府能夠降低銀行業的合規成本。Adeyemo正就政府的制裁項目主導一項審查計劃，料將在夏季發表結果。
按照制裁規定，銀行和企業不僅要避開與財政部制裁對象交易，還要避免所謂「二次制裁」，不可與那些被制裁實體有業務往來的非美國人士交易。銀行政策研究所(BPI)高級副總裁Angelena Bradfield直言︰「制裁變得愈來愈複雜」，而銀行也要因而設立特別的合規體系應對。
LexisNexis Risk Solutions估計，美國及加拿大的金融機構，去年在金融合規方面的支出為420億美元，其中包括制裁和反洗錢工作，較前一年增加1/3。
銀行業界希望政府能夠主動提供完整的制裁名單。因為財政部的制裁令除了適用於制裁對象本人外，亦包括名下擁有50%權益的企業或機構。然而，目前聯邦政府並無提這些附屬企業名單，銀行要自行識別對象，隨時出現漏網之魚。另外，業界亦希望財政部能夠明確銀行進行合規審查的優先排序，把注意力集中在涉資過百萬美元的大額交易上。
【拜登願縮企業稅加幅】
有道是「攘外必先安內」。中美金融戰升溫之際，美國不忘為其國內刺激經濟計劃「撲水」籌資。總統拜登為求加稅方案盡快獲國會通過，終於「鬆口」稱願接受較低的加稅幅度，企業利得稅調高至介乎25至28%之間便可，並表示會爭取國會支持其2.25萬億美元的基建計劃。
拜登原先主張把聯邦企業利得稅率，由當前的21%上調至28%，惟他的提議除了遭到共和黨強烈反對外，民主黨內的溫和派亦態度曖昧，對加稅的幅度有所保留。由於當前參議院內民主、共和兩黨所持席位相當，故拜登亦要爭取民主黨的全數支持，才有望通過方案。換言之，拜登今次「鬆口」背後，或多或少與黨內異議聲音有關。據外媒報道，民主黨溫和派關鍵人物、參議員Joe Manchin亦已經表態支持25%的企業利得稅。
市場亦相當重視企業所得稅率調整，皆因上屆特朗普政府實施減稅計劃，為近年美股強勢表現提供了基礎，而加稅則隨時會令股市打回原形。特朗普於2017年12月簽署稅改法案，其中包括將企業利得稅率由35%下調至21%，此後一個月，道指累漲1,456點或5.88%。
拜登表示，增加企業稅會使聯邦政府增加收數以千億美元的收入，可以幫助應付基建計劃開支，確保大企業不會毫無貢獻。他說︰「我提出的建議非常必要」，並指已經與一些企業的舵手討論過加稅方案，惟未有透露參與討論的有哪些企業。