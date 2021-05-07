美爆雞翼荒 有錢買唔到！Beyond Meat有得執？

據美媒報道，現時當地爆發「雞翼荒」，售價迭創新高，食肆「有錢也買不到」，已造成有連鎖快餐店被迫限售甚至停賣雞翼，其他部位也供應緊張，拖累肯德基上月要將雞柳和辣雞下架。據了解，原因之一是雞肉供應商人手不足，難以增產。

疫情困擾餐飲業之際，民眾在家下廚的動能亦不如前，人造肉生產商Beyond Meat今年首季收入按年僅增11.42%至1.08億美元，更蝕2,726.6萬美元(約2.12億港元)，按年盈轉虧。

業績公告顯示，該公司上季在美國本土及海外的零售渠道收入，按年分別增長27.84及188.96%，至6,382.6萬及1,719.9萬美元。然而，食肆渠道方面，美國本土及海外收入按年分別倒退26.02及44%，至1,674.2萬及1,039.7萬美元。

究其原因，主要是疫情打擊食肆方面的需求，消費者於疫情初期在家下廚的需求增長動能也有所減弱；同時公司的推廣活動令其人造肉的每磅售價下滑，局部抵銷銷量上升的利好。該公司直言，消費者及餐飲業需求模式之變增加業務前瞻的難度，因此無法「負責任地」給出一個全年業績指引，但為了向市場提高對短期業績的能見度，現預期本季收入將介乎1.35億至1.5億美元，按年增長19至32%。

正當市場注視「萬物齊漲」，之前與麥當勞和百勝集團達成合作協議的Beyond Meat坦言，運輸及倉儲成本上漲有份拖累首季毛利率按年大跌超過8個百分點，至僅30.23%。鑑於公司增強研發和加聘人手，上季出現經營虧損2,464.5萬美元，按年正變負。