爭購資源！內地鐵礦石及大豆進口「價量齊升」

中國海關總署周五(7日)公布最新統計數據，似印證內地經濟朝復甦方向推進，但大量進口商品卻同時拉高了全球價格。總結今年首4個月，鐵礦石、大豆和銅進口量價齊升；原油、天然氣等商品進口則量增價跌；恰巧鐵礦石及銅的國際價格近日先後破頂。

數據顯示，期內，內地進口鐵礦石3.81億噸，按年增6.65%，進口平均價為每噸1,009.67元人民幣(下同)，大漲58.76%；大豆進口2,862.7萬噸，按年增16.81%，進口平均價為每噸3,235.4元，勁升15.52%；鋼材進口489.1萬噸，按年增16.89%，進口平均價為每噸7,611.94元，上漲3.77%。

相比之下，成品油進口803.8萬噸，按年減少14.95%，進口平均價為每噸3,671.31元，僅升4.76%；原油進口近1.8億噸，增加7.15%，進口平均價為每噸2,746.85元，下跌5.4%；煤進口9,012.6萬噸，按年大減28.81%，進口平均價為每噸477.76元，下跌6.67%；天然氣進口3,945.9萬噸，按年增加22.39%，進口平均價為每噸2,228.89元，卻大跌17.6%。

由上述可見，煤進口價量齊跌，而鐵礦石則價量齊升，與中國和澳洲交惡不無關係。不過，由於澳洲是鐵礦石出口大國，單看2019年數字，其礦產品佔據對中國出口總額比例達68.7%，致使中國今年仍需捱貴價進口，煤則有較多替代。

就此，中國商務部「智囊」白明表示，中澳關係緊張對中國的礦產品進口會否有影響仍待觀察，但中國已採取措施，包括不久前取消對部分鋼鐵產品的出口退稅，同時放棄部分鋼鐵商品的進口關稅，使鐵礦石供應更多元化，降低依賴澳洲。