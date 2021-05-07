萬物續齊漲！銅價破頂　糧食7年最貴

受惠於美元轉弱、美國債息下滑、中國需求增加，以及產地因疫情而被迫削減供應，全球萬物繼續齊漲，各類商品皆有不同程度的升幅，僅油價斯人獨憔悴。分析指出，由於疫情打亂了供應鏈，引發需求劇變，以美國為例，經濟復甦後，不止缺鋼，晶片、木材、氯和油罐車司機，全都供不應求，預計商品價格難輕易大跌。

其中，金銀價漲至10周高位，有望延續4月升勢。現貨金周四(6日)升穿了每安士1,800美元關口，曾見1,818.11美元，升1.7%，為2月16日以來最高；現貨銀也曾大漲3.7%，至每安士27.64美元，為2月底以來最強；兩者周五(7日)仍在高位徘徊。由於金價衝破了阻力位，市場估計可能會升見1,830至1,850美元水平。若能企穩，或再闖歷史新高。

事實上，隨着主要工業經濟體重新開放，大宗商品漲勢十分全面，錫價攀升至每噸30,000美元以上，為2011年以來首見；銅價更創歷史新高，至每噸10,232美元；鐵礦石價格先前亦已升穿每噸200美元的新高。美國熱軋鋼捲價格漲至空前的1,500美元左右，為20年平均價近3倍，挽救了行業，例如美國鋼鐵(US Steel)股價去年3月才因破產疑慮而跌到新低，過去12個月已累彈兩倍，迫使美國銀行以「泡沫」來形容目前的鋼鐵市場。

除「硬物」外，糧價也癲升。聯合國糧農組織(FAO)最新公布4月糧價指數升破120點大關，報120.9點，按年勁飆逾30%，創2014年5月以來最高，並連升11個月。4月所有糧食類別全漲，以糖價升幅最大，單月飆3.9%，較去年同期更暴漲近60%，主因是市場擔心生產大國巴西產量下滑與法國的霜害。展望後市，荷蘭合作銀行預測，中國的飼料穀物進口量本季將增加兩倍以上，升勢將持續10年。

在眾多商品之中，油價獨跌，主因是印度疫情惡化及美國汽油銷量連跌兩周。紐約期油周五續跌，報每桶64.6美元，跌0.17%；布蘭特期油報68.04美元，微跌0.07%。