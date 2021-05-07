特色戶頻錄承接　西半山恒柏園複式5400萬轉手

特色單位頻錄承接，西半山恒柏園一個複式單位，剛就以5,400萬元轉手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山恒柏園B座極高層單位，實用面積約2,258方呎，複式四房間隔，獲同區客鍾情，見近期豪宅市場暢旺，加快入市決定，並斥5,400萬元入市，呎價約23,915元，並連一個車位，原業主於2018年2月以約4,980萬元購入，轉手帳面獲利約420萬元，物業升值逾8%。

●堅尼地城加惠臺1座高層F室，實用面積464方呎，兩房間隔，望全山景，以993萬元易手，實用呎價21,401元，新買家屬於用家，原業主於2001年以240萬元買入，持貨20年帳面獲利753萬元，單位升值314%。

●北角半山海景台低層B室，實用面積920方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以約1,998萬元承接，實用呎價約21,717元，原業主早於1996年7月以635萬元購入上址自住，持貨近25年帳面獲利1,363萬元，期內升值2.1倍。

●鰂魚涌太古城5月錄8宗買賣，該盤寶安閣一個中低層D室，實用面積約602方呎，兩房間隔，4月放盤叫價約為1,180萬元，是次議價後減價約35.5萬元，以1,144.5萬元成交，實用呎價約19,012元。

●鰂魚涌南豐新邨5月首錄買賣，單位為1座高層G室，實用面積391方呎，兩房間隔，以738萬元成交，實用呎價約18,875元，原業主於2017年7月內部轉讓以600萬元買入單位。

●筲箕灣形薈5月暫錄得4宗租務買賣，屋苑1B座中高層G室，實用面積約328方呎，開放式間隔，外區租客鍾情屋苑配套及交通等，以月租14,500元市價承接，實用呎租約44.2元，業主於2016年9月份以約591萬元購入，租金回報率約2.9厘。

●小西灣藍灣半島1座極高層D室，實用面積739方呎，套三房連工人房間隔，望海景，獲租客以30,000元租入，實用呎租40.6元，新租客為外區客。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨5月暫錄4宗買賣，平均實用呎價約14,188元，其中5期蘭秀道16號中層B室，實用面積615方呎，原則兩房間隔，享東北園景，單位由遺產承辦人放售，最初開價900萬元，現降價20萬元，以880萬元易手，實用呎價14,309元，新買家為同區上車客。

●長沙灣海柏匯低層D室，一房間隔，望公園景，實用面積約285方呎，以約14,500元放租僅兩星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,500元，以13,000元租出，實用呎租約45.6元，新租客為外籍人士，睇樓兩次即決定承租。

●長沙灣海柏匯中層C室，實用面積約277方方呎，一房及儲物房間隔，近日以540萬元沽出，實用呎價約19,495元，原業主約於2016年5月以約403.7萬元購入，持貨至今約5年轉手帳面獲利約136.3萬元，升值約34%。

●西南九龍瓏璽6A座高層C室，兩房間隔，望樓景及海景，實用面積524方呎，以約26,800元放租約1個月後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價約1,800元，以約25,000元承租，實用呎租約47.7元，新租客為夫婦，睇樓1次即後決定承租。

●旺角利奧坊．曉岸2座高層B室一房戶，實用面積約259方呎，以約15,000元放租1星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,200元或約8%，以13,800元租出，實用呎租約53.3元，新租客為情侶，睇樓1次即決定承租。

●紅磡黃埔花園5月暫錄5宗買賣，平均實用呎價約16,709元，屋苑2期14座中層D室，實用面積389方呎，兩房間隔，享內園景，日前以730萬元成交，實用呎價18,766元。

●鑽石山居屋龍蟠苑G座低層5室，實用面積401方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價638萬元，減價20萬元，減幅3.1%，以618萬元成交，實用呎價約15,411元，原業主於2017年購入，當時已補地價作價490萬元，持貨4年帳面獲利128萬元，單位期內升值約26%。

●九龍灣德福花園N座低層14室，實用面積494方呎，兩房間隔，附企理裝修，景觀開揚，吸引一直租樓之用家承接上車，據悉，單位原叫價750萬元，經商議後調減7萬元，以743萬元成交，折合實用呎價約15,040元。

●將軍澳蔚藍灣畔停車場B1層雙號車位，開價180萬元，吸引兩位買家同時爭購，經議價後減價5萬元或約2.8%，至175萬元沽出，原業主於2009年11月，以約42萬元二手購入，持貨至今逾11年轉手帳面獲利約133萬或約3.2倍。

●將軍澳居屋寶盈花園8座高層C室，實用面積484方呎，兩房兩廳間隔，享市景，今年一月時於未補價第二市場以590萬元放盤，累減51.7萬元或8.7%，獲區外買家以538.3萬元成交，實用呎價約11,122元。

●將軍澳緻藍天5月錄首宗買賣，單位為3座高層LD室，實用面積781方呎，套三房間隔，另設儲物房，座向東南方，可享園景，最新獲用區客以1,090萬元承接，實用呎價約13,956元。

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新界區

●東涌東環3A座中低層1室，實用面積約645方呎，套三房間隔，望海景，近日以840萬元沽出，實用呎價約13,023元，東環5月至今累錄約2宗二手買賣，現時入場費由590萬元起。

●東涌昇薈5座高層A室，實用面積1,221方呎，四房雙套連儲物套房間隔，向內園，以1,692萬元連租約成交，實用呎價13,857元，新買家為本地家庭，最近賣出自住物業，隨即購入上址待完約後收回自用。

●東涌5月首周錄得約20宗買賣，相比4月同期減少約25%，區內東堤灣畔6座中層B室，實用面積759方呎，套三房間隔，享機場海景，叫價960萬元，減價21萬元，有外區換樓客即拍板以939萬元承接，實用呎價約12,372元。

●荃灣愉景新城10座低層G室，實用面積約493方呎，兩房間隔，座向西南，望內園池景，放盤約一個月，原叫價760萬元，至近日以749萬元沽出，減價11萬元或約1.4%，實用呎價約15,193元。

●屯門居屋新圍苑F座高層5室，實用面積401方呎，兩房一廳設計，租客為區內客，見業主有500元的議價空間，決定以10,000元即睇即租，實用呎租24.9元，如以同類型單位銀行估值約452萬元計算，租金回報率約2.7厘。

●屯門新屯門中心9座高層F室，實用面積455方呎，兩房兩廳間隔，同屋苑客由於原租單位無法續租，考慮小朋友上學地點及同屋苑搬遷方便，決定以10,500元租入間隔與舊址相若的單位，實用呎租23.1元。

●屯門怡樂花園1座中層G室，實用面積412方呎，兩房兩廳間隔，原業主擴大議幅，由放盤至今累積減價達27萬元，獲區內首置客遂便決定以483萬元購入自用，實用呎價約11,723元。

●上水雍翠苑雙座數頂層連天台單位，為兩房間隔連天台，日前以565萬元沽出，原業主於2017年10月以約510萬元購入上述單位，持貨至今約3年多，轉手帳面獲利約55萬元或約11%。

●粉嶺牽晴間5月暫錄約5宗買賣，屋苑6座高層D室，實用面積393方呎，兩房間隔，議價後以591萬元獲承接，實用呎價約15,038元，原業主則於2010年以179萬元購入上址，持貨11年帳面獲利412萬元，單位升值約230%。

●火炭駿景園5月暫錄約2宗買賣，其中10座高層G室，實用面積974方呎，套三房連工人套房間隔，開價約1,550萬元，議價後以1,465萬元易手，實用呎價15,041元。

●火炭華翠園5月錄首宗買賣，單位為21座中層B室，實用面積882方呎，套三房間隔，議價後以1,120萬元易手，實用呎價12,698元，新買家為用家，原業主於1997年以695萬元購入，持貨24年帳面獲利425萬元離場。

●沙田第一城7座低層C室，實用面積484方呎，三房間隔，原先叫價830萬元，放盤兩個月，以768萬元成交，減價62萬或減幅7.5%，實用呎價15,868元，原業主於2007年7月購入，當時作價226萬元持貨近14年至今沽售，帳面獲利542萬元。

●馬鞍山雅濤居1座中層C室，套三房間隔，實用面積約696方呎，享海景，原業主早年移民海外，有見近日樓市熾熱，叫價約1,028萬元放售上址，隨即吸引區內換樓客上門睇樓，僅約3小時火速決定承接，議價後終以1,000萬元成交，實用呎價約14,368元。

●馬鞍山銀湖．天峰8座低層G室易手，實用面積541方呎，兩房間隔，日前以850萬元易手，實用呎價15,712元，原業主於2009年以332萬元購入單位，持貨12年沽出帳面獲利518萬元，單位升值約156%。

●西貢大坑口村單號村屋全幢，套四房間隔，望山海雙景，連天台，原先開價3,990萬元，期間累減340萬元，減幅8.5%，終以3,650萬元易手，外籍原業主於2017年10月以1,946.4萬元購入，持貨3年多至今沽貨，帳面獲利1,703.6萬元。

●西貢清水灣道松濤苑A段單號屋，實用面積2,093方呎，套三房廳連工人房間隔，望內園及遠海景，叫價4,700萬元，累減438萬元或9.3%，最終以4,262萬元沽出，實用呎價約20,363元。